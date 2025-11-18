Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
11 минут назад
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на дороге Липецк-Данков. В полиции говорят о выезде на встречную полосу.
«По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу», — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
