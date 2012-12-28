«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель

За сутки в дорожных авариях получили травмы три человека.



В час ночи 17 ноября на улице Советской в Ельце 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в столб. Юноша получил травмы.Утром в Ельце произошла еще одна авария: на улице Новолипецкой 58-летний водитель «ВАЗа-2112» сбил 65-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.Днем в Усмани ня на улице Комсомольской столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 41-летнего водителя и «Хендай» с 77-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 64-летняя пассажирка «Хендая», ей потребовалась медицинская помощь.