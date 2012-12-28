Все новости
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
«Как нам попасть домой?»
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
370 жителям улицы Космонавтов пересчитали плату за горячую воду
Общество
В области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель
Происшествия
Небо над областью очистилось
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией
Происшествия
Сильный ветер поднимется в Липецкой области
Погода в Липецке
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Происшествия
646
50 минут назад
5

«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель

За сутки в дорожных авариях получили травмы три человека.

В час ночи 17 ноября на улице Советской в Ельце 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в столб. Юноша получил травмы.

Утром в Ельце произошла еще одна авария: на улице Новолипецкой 58-летний водитель «ВАЗа-2112» сбил 65-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.

Днем в Усмани ня на улице Комсомольской столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 41-летнего водителя и «Хендай» с 77-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 64-летняя пассажирка «Хендая», ей потребовалась медицинская помощь.

авария
ДТП
1
0
1
1
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Савелий
8 минут назад
18 лет? Ему еще в игрушечные машинки играть, а не за руль ночью садиться.
Ответить
Тттт
20 минут назад
Ну зачем родители покупают парню ваз в 18 лет? Ну выучили на права, ну посади за руль (своей машины) и сам сядь рядом. Ну год - два сиди м ним. А через года два купи ему ваз. И то, мозг и адекватное восприятие и оценка последствий не работает в полную силу. Надо вообще пересматривать границу совершеннолетия. Раньше дети с 10 лет трудились на равне с родителями. И происходило взросление и принятие ценностей. А сейчас в 10 тарелку не помоет. И в 18 ему машину дали
Ответить
Дорогу пенсам!
27 минут назад
То девушка 18 летняя, то малолетки на квадриках, то пацан 18 лет, а грешат на пенсов из-за аварийности
Ответить
Мимоходом
21 минуту назад
А 77 лет это разве не пенс?
Ответить
Житель
40 минут назад
При аварии ни один столб не пострадал...
Ответить
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
