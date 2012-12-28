Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель
За сутки в дорожных авариях получили травмы три человека.
Утром в Ельце произошла еще одна авария: на улице Новолипецкой 58-летний водитель «ВАЗа-2112» сбил 65-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.
Днем в Усмани ня на улице Комсомольской столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 41-летнего водителя и «Хендай» с 77-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 64-летняя пассажирка «Хендая», ей потребовалась медицинская помощь.
Комментарии (5)