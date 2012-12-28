Все новости
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
«Как нам попасть домой?»
Общество
Депутатам Липецкого горсовета вручили удостоверения и значки
Общество
Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Происшествия
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией
Происшествия
Сильный ветер поднимется в Липецкой области
Погода в Липецке
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
Мэр Липецка предложил депутатам присоединиться к рабочей группе по запуску тепла
Общество
Происшествия
1651
сегодня, 11:43
9

Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству

Он буквально перерезал горло 64-летнему нанимателю.

Лебедянский районный суд взял под стражу по ходатайству следователя Чаплыгинского МСО СУ СК РФ по Липецкой области 41-летнего мужчины по обвинению в убийстве 64-летнего жителя деревни Селище Лебедянского района.

Подозреваемый долгое время жил у мужчины-инвалида, помогая тому по большому хозяйству. В эти выходные наниматель и его работник вместе выпивали. Когда мужчины были изрядно пьяны, возник скандал. Работник взял со стола кухонный нож и несколько раз ударил пенсионера в шею. От полученных ран инвалид умер на месте.

—Чаплыгинским МСО СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено дело по части первой 105-й статьи Уголовного кодекса. Подозреваемый арестован, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
убийство
3
3
9
1
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
30 минут назад
Видимо ценный специалист из за бугра,необходимый нашей экономике
Ответить
Серрая Воррона
49 минут назад
Долетались,орлы!
Ответить
Буквоед
50 минут назад
Алкаш зарезал собутыльника.Эка новость!
Ответить
яга
56 минут назад
Давайте по честному, народ возвращают к своему обычному состоянию. Изымают западные ценооости и возвращают ему традиционные.
Ответить
Яге
4 минуты назад
Не западные ценности, а советские
Ответить
Александр Н.
сегодня, 12:01
Народ звереет.
Ответить
Гость
сегодня, 11:52
Зачем пьющему инвалиду большое хозяйство?тем более, одному, пропиввл бы пенсию один, и был бы жив сейчас
Ответить
Гость 2025
сегодня, 11:51
Нелюдь.
Ответить
Соседка
49 минут назад
Оба хороши!
Ответить
