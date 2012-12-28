Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Он буквально перерезал горло 64-летнему нанимателю.
Подозреваемый долгое время жил у мужчины-инвалида, помогая тому по большому хозяйству. В эти выходные наниматель и его работник вместе выпивали. Когда мужчины были изрядно пьяны, возник скандал. Работник взял со стола кухонный нож и несколько раз ударил пенсионера в шею. От полученных ран инвалид умер на месте.
—Чаплыгинским МСО СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено дело по части первой 105-й статьи Уголовного кодекса. Подозреваемый арестован, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
