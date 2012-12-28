Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству

Он буквально перерезал горло 64-летнему нанимателю.

Лебедянский районный суд взял под стражу по ходатайству следователя Чаплыгинского МСО СУ СК РФ по Липецкой области 41-летнего мужчины по обвинению в убийстве 64-летнего жителя деревни Селище Лебедянского района.Подозреваемый долгое время жил у мужчины-инвалида, помогая тому по большому хозяйству. В эти выходные наниматель и его работник вместе выпивали. Когда мужчины были изрядно пьяны, возник скандал. Работник взял со стола кухонный нож и несколько раз ударил пенсионера в шею. От полученных ран инвалид умер на месте.—Чаплыгинским МСО СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено дело по части первой 105-й статьи Уголовного кодекса. Подозреваемый арестован, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следкома.