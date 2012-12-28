Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Общество
54 минуты назад
По селу Капитанщино сегодня бегал лось
На записи камер он попал как минимум дважды.
Как сообщили GOROD48 в Кореневщинском сельсовете (к нему относится и село Капитанщино), к ним по поводу лося никто не обращался. Судя по всему, животное не нанесло никаких повреждений имуществу жителей поселка.
В прошлом году в лесах Липецкой области учет охотресурсов выявил увеличение численность лосей до 755 особей. Больше всего их в Грязинском, Задонском, Липецком и Усманском районах.
Лоси могут выбегать на дорогу и заходить в населённые пункты. В конце октября машина «скорой помощи» столкнулась на елецкой трассе с лосем. А в апреле этого года лосиха застряла в заборе на Юношеской в Липецке. Особенно высока вероятность появления лосей рядом с людьми во время гона.
Лоси весят до 600 килограммов, и встреча с ними может быть очень опасной.
Комментарии (2)