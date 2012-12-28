Все новости
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
По селу Капитанщино сегодня бегал лось
Общество
В Липецкой области введен красный уровень
Происшествия
Желтый уровень также отменен
Происшествия
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Общество
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Бывший сотрудник колонии получил четыре года строгого режима и четыре миллиона штрафа за взятку от сидельца
Происшествия
Красный уровень отменен, действует желтый
Происшествия
В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000
Общество
Общество
577
54 минуты назад
2

По селу Капитанщино сегодня бегал лось

На записи камер он попал как минимум дважды.

По селу Капитанщино Добровского округа сегодня бегал лось. Один из очевидцев снял, как животное пыталось преодолеть сетку на заборе. Кроме того, передвижение лося по дороге в селе в 10:12 зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из частных домов.



Как сообщили GOROD48 в Кореневщинском сельсовете (к нему относится и село Капитанщино), к ним по поводу лося никто не обращался. Судя по всему, животное не нанесло никаких повреждений имуществу жителей поселка.

В прошлом году в лесах Липецкой области учет охотресурсов выявил увеличение численность лосей до 755 особей. Больше всего их в Грязинском, Задонском, Липецком и Усманском районах.

Лоси могут выбегать на дорогу и заходить в населённые пункты. В конце октября машина «скорой помощи» столкнулась на елецкой трассе с лосем. А в апреле этого года лосиха застряла в заборе на Юношеской в Липецке. Особенно высока вероятность появления лосей рядом с людьми во время гона.

Лоси весят до 600 килограммов, и встреча с ними может быть очень опасной.
лось
дикие животные
0
1
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
vlad
27 минут назад
А по ул.Московской бегали дикие собаки.
Ответить
Может
51 минуту назад
Он там живёт?
Ответить
