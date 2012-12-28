Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского

Сегодня, 3 сентября, стало известно о том, что на улице Шерстобитова из многоэтажки выпал 7-летний ребенок, начался суд по делу о жестоком убийстве психолога на глазах у дочери, и в Липецке «переименовали» улицу.