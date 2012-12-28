Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших
Общество
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Общество
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
66-летняя пенсионерка присвоила в магазине чужой кошелёк
Происшествия
Читать все
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие
Происшествия
46-летняя продавщица попалась на неоднократной продаже спиртного подросткам
Происшествия
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
Звездный Канчельскис посоветовал играть в карты и не смотреть телевизор
Спорт
Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» рвался на поле, когда «Металлург» едва не сравнял счёт
Спорт
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
В Липецкой области до +23
Погода в Липецке
Читать все
Общество
505
сегодня, 20:25
1

Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского

Сегодня, 3 сентября, стало известно о том, что на улице Шерстобитова из многоэтажки выпал 7-летний ребенок, начался суд по делу о жестоком убийстве психолога на глазах у дочери, и в Липецке «переименовали» улицу.

Накануне вечером из окна многоэтажного дома на улице Шерстобитова выпал 7-летний мальчик. Ребенок упал на козырек подъезда и погиб.

Известно, что родители уложили ребенка, который страдал аутизмом, спать и вышли в другую комнату.

Теперь в произошедшем разбирается региональный Следком.

Днем 2 сентября в деревне Глебовка Становлянского округа из трактора выпал 54-летний местный житель. Он умер на месте. За рулем находился его односельчанин.

В этом происшествии разбираются полицейские.

Сегодня в областном суде начался процесс по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых 38-летний Сергей Кажакин. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью детского психолога 39-летней Елены Гладких на глазах у дочери. По данным следствия, он нанес ей не менее 51 удара ножом и восемь — топором. По воле случая, лишь один удар из этого каскада оказался смертельным.

Елена воспитывала двух дочерей от двух браков. Сергей ухаживал за женщиной, дарил подарки, помогал строить дом. По всей видимости, строил и совместные планы на будущее. Женщина же считала его просто другом.

Когда Сергей в очередной раз приехал к ней с цветами, она заявила, что собирается в третий раз замуж. И поплатилась за это.

С младшей дочерью, которая видела, как убили маму, до сих пор работает психолог.

Сергей Кажакин признался в убийстве и сказал, что сожалеет о содеянном.

Его мать сообщила, что сын страдает психическим заболеванием, поэтому он не служи в армии и  его не взяли на СВО.

Если его вина будет доказана в суде, Сергею Кажакину грозит от 8 до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Комментаторы GOROD48 неоднозначно отнеслись к этой истории. 

«Помощь от него принимала, подарки, деньги, а он в конечном итоге оказался не нужен. Если считаешь, что человек для тебя не хорош, не нужны и его подарки. Женщине стоило бы подумать о себе и своих детях, вина на ней есть, давала ложные обещания, не считалась с его чувствами, вот и итог», — написала Липчанка.

«Все правильно написали, но это не повод убивать человека. Плюнул бы и ушел, забыл про нее. Не понимаю я таких чувств, дикость», — считает Animal planet.

Сегодня 3 сентября — это значит, что все вспоминают про одноименную песню Михаила Шуфутинского. Она была написана еще в прошлом веке, в 1993 году. А мем появился в 2011. С тех пор, как уверяют шутники, в России появился Шуфутинов день.

В Липецке есть улица 3-го сентября. Она появилась в 1954 году. Назвали так район в Тракторном в честь победы над Японией во Второй мировой войне.

С недавних пор улицу «переименовали». Грамматическую ошибку на новых аншлагах заметило сообщество «Липецк пешком».



На старых аншлагах ошибки нет. 



Для справки, при образовании порядкового числительного от даты 3 сентября используется родительный падеж с окончанием -го, то есть 3-го сентября.

«Очень хорошая улица, и люди проживают прекрасные», — уверен Лёлик.

Завтра, 4 сентября, по прогнозам синоптиков, днем в Липецке температура составит от +19 до +21 градусов.

И обратите внимание, с 22.00 6 сентября до 05.00 7 сентября перекроют улицу Металлургов в месте трамвайного переезда. Там будут укладывать покрытие трамвайных путей.

вечЁрка
падение с высоты
суд
улица
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
50 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить