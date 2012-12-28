Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Сегодня, 3 сентября, стало известно о том, что на улице Шерстобитова из многоэтажки выпал 7-летний ребенок, начался суд по делу о жестоком убийстве психолога на глазах у дочери, и в Липецке «переименовали» улицу.
Известно, что родители уложили ребенка, который страдал аутизмом, спать и вышли в другую комнату.
Теперь в произошедшем разбирается региональный Следком.
Днем 2 сентября в деревне Глебовка Становлянского округа из трактора выпал 54-летний местный житель. Он умер на месте. За рулем находился его односельчанин.
В этом происшествии разбираются полицейские.
Сегодня в областном суде начался процесс по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых 38-летний Сергей Кажакин. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью детского психолога 39-летней Елены Гладких на глазах у дочери. По данным следствия, он нанес ей не менее 51 удара ножом и восемь — топором. По воле случая, лишь один удар из этого каскада оказался смертельным.
Елена воспитывала двух дочерей от двух браков. Сергей ухаживал за женщиной, дарил подарки, помогал строить дом. По всей видимости, строил и совместные планы на будущее. Женщина же считала его просто другом.
Когда Сергей в очередной раз приехал к ней с цветами, она заявила, что собирается в третий раз замуж. И поплатилась за это.
С младшей дочерью, которая видела, как убили маму, до сих пор работает психолог.
Сергей Кажакин признался в убийстве и сказал, что сожалеет о содеянном.
Его мать сообщила, что сын страдает психическим заболеванием, поэтому он не служи в армии и его не взяли на СВО.
Если его вина будет доказана в суде, Сергею Кажакину грозит от 8 до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Комментаторы GOROD48 неоднозначно отнеслись к этой истории.
«Помощь от него принимала, подарки, деньги, а он в конечном итоге оказался не нужен. Если считаешь, что человек для тебя не хорош, не нужны и его подарки. Женщине стоило бы подумать о себе и своих детях, вина на ней есть, давала ложные обещания, не считалась с его чувствами, вот и итог», — написала Липчанка.
«Все правильно написали, но это не повод убивать человека. Плюнул бы и ушел, забыл про нее. Не понимаю я таких чувств, дикость», — считает Animal planet.
Сегодня 3 сентября — это значит, что все вспоминают про одноименную песню Михаила Шуфутинского. Она была написана еще в прошлом веке, в 1993 году. А мем появился в 2011. С тех пор, как уверяют шутники, в России появился Шуфутинов день.
В Липецке есть улица 3-го сентября. Она появилась в 1954 году. Назвали так район в Тракторном в честь победы над Японией во Второй мировой войне.
С недавних пор улицу «переименовали». Грамматическую ошибку на новых аншлагах заметило сообщество «Липецк пешком».
На старых аншлагах ошибки нет.
Для справки, при образовании порядкового числительного от даты 3 сентября используется родительный падеж с окончанием -го, то есть 3-го сентября.
«Очень хорошая улица, и люди проживают прекрасные», — уверен Лёлик.
Завтра, 4 сентября, по прогнозам синоптиков, днем в Липецке температура составит от +19 до +21 градусов.
И обратите внимание, с 22.00 6 сентября до 05.00 7 сентября перекроют улицу Металлургов в месте трамвайного переезда. Там будут укладывать покрытие трамвайных путей.
