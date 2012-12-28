У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
сегодня, 10:53
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Родители уложили ребенка спать и вышли в другую комнату.
— Обстоятельства гибели мальчика проверяет Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного Следкома.
Известно, что родители уложили сына спать и вышли в другую комнату. Мальчик страдал аутизмом.
