7-летний мальчик выпал из окна и погиб

Вечером 2 сентября из окна многоэтажного дома на улице Шерстобитова в Липецке выпал 7-летний мальчик. Ребенок упал на козырек подъезда и погиб.— Обстоятельства гибели мальчика проверяет Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного Следкома.Известно, что родители уложили сына спать и вышли в другую комнату. Мальчик страдал аутизмом.