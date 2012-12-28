Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
В Липецкой области до +23
Погода в Липецкой области останется сухой и по-осеннему прохладной.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.
День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году — 3 градуса тепла.
