В Липецкой области до +23

Погода в Липецкой области останется сухой и по-осеннему прохладной.



В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что соответствует климатической норме.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.День 4 сентября стал самым теплым в Липецке в 1963 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1970 году — 3 градуса тепла.