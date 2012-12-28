Все новости
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших
Общество
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе
Общество
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
66-летняя пенсионерка присвоила в магазине чужой кошелёк
Происшествия
В районах Дикого и Тракторного отключат холодную воду
Общество
Новый учебный год начался для более 500 осужденных
Общество
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Цифровой код России создают под Липецком
Общество
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Общество
41-летняя липчанка хотела заработать и перевела мошенникам 272 000 рублей
Происшествия
У восьмилетнего мальчика кольцо сдавило палец: на помощь пришли спасатели
Общество
92-летний липчанин пострадал во время пожара в квартире
Происшествия
Информация о минировании автовокзала не подтвердилась
Происшествия
Общество
696
сегодня, 14:46
5

Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?

Улица 3-го Сентября на новых адресных табличках обозначена как 3-е Сентября.

Грамматическую ошибку на адресниках улицы в Тракторном заметило сообщество «Липецк пешком»: улица 3-го Сентября на них названа улицей 3-е Сентября.

Эта улица названа в честь даты победы над Японией во Второй мировой войне. На старых аншлагах название улицы обозначено верно: «3-го Сентября», но в новых улица названа, видимо, в честь песни Михаила Шуфутинского.



Для справки, при образовании порядкового числительного от даты 3 сентября используется родительный падеж с окончанием -го, то есть 3-го сентября.
3 сентября
улица
Комментарии (5)

Горожанин
33 минуты назад
Неверно пишет Город 48. Как это написали депутаты в решение сессии, так и есть. Например, в Липецке улица 8-ое Марта. Именно так. А не 8-ого Марта.
Кирилл
44 минуты назад
В датах около порядкового числительного наращения не пишутся, поэтому по-русски будет "ул. 3 Сентября"
Лёлик
57 минут назад
Очень хорошая улица, и люди проживают прекрасные .
Р
сегодня, 15:13
Фото показывает развитие за 25 лет окно залатали........
Бабушка Ненила
сегодня, 15:05
Родительный падеж образован потому, что раньше писалось - третьего дня сентября. Потом слово "дня" упразднилось и осталось так, как есть сейчас. 3-го Сентября, я жила когда-то на этой улице
