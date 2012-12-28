Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Улица 3-го Сентября на новых адресных табличках обозначена как 3-е Сентября.
Эта улица названа в честь даты победы над Японией во Второй мировой войне. На старых аншлагах название улицы обозначено верно: «3-го Сентября», но в новых улица названа, видимо, в честь песни Михаила Шуфутинского.
Для справки, при образовании порядкового числительного от даты 3 сентября используется родительный падеж с окончанием -го, то есть 3-го сентября.
