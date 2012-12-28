Мужчина выпал из трактора и умер

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Накануне днем деревне Глебовка Становлянского округа из трактора выпал 54-летний местный житель. Он умер на месте.Погибший был пассажиром, машиной управлял 51-летний тракторист.— Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.