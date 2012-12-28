У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
26 минут назад
Мужчина выпал из трактора и умер
Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
Погибший был пассажиром, машиной управлял 51-летний тракторист.
— Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
