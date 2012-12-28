Все новости
Происшествия
622
26 минут назад
4

Мужчина выпал из трактора и умер

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Накануне днем деревне Глебовка Становлянского округа из трактора выпал 54-летний местный житель. Он умер на месте.

Погибший был пассажиром, машиной управлял 51-летний тракторист.

— Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
несчастный случай
техника безопасности
0
4
0
2
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну вот
10 минут назад
Ещё один до пенсии не дожил
Ответить
Мисс Марпл
17 минут назад
У Агаты Кристи был похожий сюжет - там тракториста отравили другие трактористы и он умер, но потом все открылось
Ответить
алкаш
18 минут назад
я по пьяни на скорости с заднего сидения выпал
Ответить
Р
19 минут назад
Интересно бы взглянуть на демографию по области за 2025 год. У кого там повышается продолжительность жизни интересно.
Ответить
