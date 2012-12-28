Все новости
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Происшествия
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
Происшествия
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Общество
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
Общество
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Здоровье
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
Происшествия
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Общество
Четверть жителей Липецкой области получают зарплату выше средней по стране
Экономика
Экономика
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Общество
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
Общество
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
Общество
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Происшествия
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
Спорт
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Общество
Фомичёв не смог дожать, Бугакову не понравилось судейство
Спорт
Спорт
Общество
865
сегодня, 20:25
3

Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки

Сегодня, 18 августа, над территорией региона был перехвачен беспилотник самолетного типа, в «Петропарке» торопятся установить аттракционы, и в областт появились ядовитые пауки.

Ночью липчан уже в бессчетный раз разбудили сирены. Кроме Липецка они завывали в Липецком округе, Грязинском, Добринском, Хлевенском и Усманском районах. Красный уровень отменили рано утром, но менее чем чрез час ввели снова. Как позже сообщили Минобороны РФ, в 09:10 дежурные средства ПВО сбили на областью беспилотник самолетного типа.

«Почему интернет не отключали?», — удивился Фунтик.

«Зачем по ночам так надолго сирену включать? Всем на работу нужно… Невысыпаемся», — не понимает Житель Липецка.

«Сирена — это оповещение. Вам не надо, другим надо. Таковы правила, информировать всех об угрозе», — ответил Прохожий.

В «Петропарке» — будущем липецком «Диснеленде» — уже смонтировали пять из одиннадцати аттракционов, среди которых — и башня свободного падения, она, правда, в два с половиной раза ниже, чем в Сочи.

Пуско-наладочные работы должны завершиться к 1 октября. На парк уже потрачена четверть миллиарда бюджетных рублей, а впереди еще второй этап строительства.

Опробовать аттракционы в этом году вряд ли уже удастся. Но есть шанс оценить спортивную зону на Зеленом острове, скоро она должна быть готова. 

«Ну, если повезёт, следующей весной будет неплохая точка притяжения. Сложится ли?», — вангует Павел.

«Главное, чтобы туалеты были», — считает Динь.

«А после башни свободного падения туалет уже не нужен. Совсем», — ответил МимоШел.

«Ну не Диснейленд, конечно», — резюмировал Коммунист.

В Молодежном парке уже заработала скейтерская рампа.

«Сейчас прошел мимо этой площадки, юные дарований скачут, в основном на самокатиках. Мат стоит — деревья вянут, но они не ругаются, они так разговаривают, ну и мусора, конечно, накидали, хотя мусорок там несколько поставили», — сообщил Держу в курсе.

Из мусорного накопителя перед мостом на Плехановском спуске сделают арт-объект.



Раскрасить бетонные берега предложила председатель городского департамента культуры Ксения Белышева, а мэр Роман Ченцов идею поддержал. Пока Комсомольский пруд спущен, девять птиц к 1 сентября нарисуют Никита Tempo и Николай Salem.

Мэрия Липецка уже объявила торги на ремонт дорог, которые планирует привести в порядок в 2026 году. Список можно посмотреть здесь.

Читатели GOROD48 прислали фотографию необычного паука, обнаруженного ими в саду.



Заместитель директора заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев определил, что это аргиопа Брюнниха, или паук-оса. Раньше он был редкостью в Липецкой области, а теперь встречается часто.

— Этот паук ядовит и очень больно кусает. Аргиопа Брюнниха — теплолюбивый южный лесостепной вид, но за последнее десятилетие из-за потепления климата этот паук активно расселился и в наших местах. Аргиопа имеет своеобразный и очень красивый предупреждающий окрас как у осы. Он как бы сигнализирует об опасности — не берите нас! Также этот паук характерно — зигзагообразно сшивает свою паутину, — говорит Владимир Сарычев.

Укус такого паука может вызвать аллергическую реакцию и анафилактический шок.

Хотя, про потепление в конце лета говорить не приходится. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +21 до +23 градусов.

И обратите внимание запрет на посещение лесов продлен до 11 сентября.
Комментарии (3)

Сначала новые
Медведь
53 минуты назад
Пук ядовит и больно кусает да потравите их пока они нас не сожрали , хватит экспериментов .
Настенька
56 минут назад
Пожалуйста, не ставьте такую картинку на заставку. Открываешь ленту новостей и вздрагиваешь невольно. А тут, как оказалось итоги только.
Электорат
сегодня, 20:38
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
