сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Сегодня, 18 августа, над территорией региона был перехвачен беспилотник самолетного типа, в «Петропарке» торопятся установить аттракционы, и в областт появились ядовитые пауки.
«Почему интернет не отключали?», — удивился Фунтик.
«Зачем по ночам так надолго сирену включать? Всем на работу нужно… Невысыпаемся», — не понимает Житель Липецка.
«Сирена — это оповещение. Вам не надо, другим надо. Таковы правила, информировать всех об угрозе», — ответил Прохожий.
В «Петропарке» — будущем липецком «Диснеленде» — уже смонтировали пять из одиннадцати аттракционов, среди которых — и башня свободного падения, она, правда, в два с половиной раза ниже, чем в Сочи.
Пуско-наладочные работы должны завершиться к 1 октября. На парк уже потрачена четверть миллиарда бюджетных рублей, а впереди еще второй этап строительства.
Опробовать аттракционы в этом году вряд ли уже удастся. Но есть шанс оценить спортивную зону на Зеленом острове, скоро она должна быть готова.
«Ну, если повезёт, следующей весной будет неплохая точка притяжения. Сложится ли?», — вангует Павел.
«Главное, чтобы туалеты были», — считает Динь.
«А после башни свободного падения туалет уже не нужен. Совсем», — ответил МимоШел.
«Ну не Диснейленд, конечно», — резюмировал Коммунист.
В Молодежном парке уже заработала скейтерская рампа.
«Сейчас прошел мимо этой площадки, юные дарований скачут, в основном на самокатиках. Мат стоит — деревья вянут, но они не ругаются, они так разговаривают, ну и мусора, конечно, накидали, хотя мусорок там несколько поставили», — сообщил Держу в курсе.
Из мусорного накопителя перед мостом на Плехановском спуске сделают арт-объект.
Раскрасить бетонные берега предложила председатель городского департамента культуры Ксения Белышева, а мэр Роман Ченцов идею поддержал. Пока Комсомольский пруд спущен, девять птиц к 1 сентября нарисуют Никита Tempo и Николай Salem.
Мэрия Липецка уже объявила торги на ремонт дорог, которые планирует привести в порядок в 2026 году. Список можно посмотреть здесь.
Читатели GOROD48 прислали фотографию необычного паука, обнаруженного ими в саду.
Заместитель директора заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев определил, что это аргиопа Брюнниха, или паук-оса. Раньше он был редкостью в Липецкой области, а теперь встречается часто.
— Этот паук ядовит и очень больно кусает. Аргиопа Брюнниха — теплолюбивый южный лесостепной вид, но за последнее десятилетие из-за потепления климата этот паук активно расселился и в наших местах. Аргиопа имеет своеобразный и очень красивый предупреждающий окрас как у осы. Он как бы сигнализирует об опасности — не берите нас! Также этот паук характерно — зигзагообразно сшивает свою паутину, — говорит Владимир Сарычев.
Укус такого паука может вызвать аллергическую реакцию и анафилактический шок.
Хотя, про потепление в конце лета говорить не приходится. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +21 до +23 градусов.
И обратите внимание запрет на посещение лесов продлен до 11 сентября.
