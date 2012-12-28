Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки

Сегодня, 18 августа, над территорией региона был перехвачен беспилотник самолетного типа, в «Петропарке» торопятся установить аттракционы, и в областт появились ядовитые пауки.