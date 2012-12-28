Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Происшествия
2042
46 минут назад
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Такой же уровень действовал в Липецке и пяти районах области с двух ночи почти до семи утра, но после 50-минтуного перерыва был объявлен снова.
По данным Минобороны РФ, за ночь над акваториями Азовского и Черного морей и семью регионами страны, в том числе соседними с Липецкой Воронежской, Курской и Тамбовской областями, перехвачены 23 БПЛА самолётного типа.
0
4
16
2
2
Комментарии