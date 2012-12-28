Антициклон с запада принесет в Липецкую область сухую погоду

Температура начнет повышаться.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием западного антициклона. Осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 августа — 16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 20 августа — 18 градусов тепла, что около нормы, 21 августа – 20 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +19 до +24.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 4 градуса тепла.