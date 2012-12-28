Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и пяти районах области объявлен красный уровень
Происшествия
В Липецкую область придут дожди и похолодает
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Общество
18-летний водитель сбил насмерть пешехода на проспекте Победы
Происшествия
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень в Липецке объявлен снова
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
В Становом сегодня хоронят погибшего на СВО односельчанина
Общество
Липецкий зоопарк вновь принимает яблоки
Общество
Читать все
Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов
Общество
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Липецке в 2026 году
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
Происшествия
Из-за потепления в Липецкой области расплодились ядовитые пауки
Здоровье
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Севший за руль под наркотиками водитель «Форда» снова оштрафован
Происшествия
Липецкие спасатели достали голубя из вентиляции квартиры
Общество
У усманского пенсионера нашли ружьё, патроны и взрывпакет
Происшествия
Фестиваль «Ладейное поле» собрал более трёх тысяч зрителей
Общество
Устье Липовки распишут гусями-лебедями Никита Tempo и Николай Salem
Общество
Читать все
Погода в Липецке
105
14 минут назад
2

Антициклон с запада принесет в Липецкую область сухую погоду

Температура начнет повышаться.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием западного антициклона. Осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 августа — 16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 20 августа — 18 градусов тепла, что около нормы, 21 августа – 20 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +19 до +24. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.

День 19 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 4 градуса тепла. 

потепление
0
1
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кира
6 минут назад
Хорошо хоть сухо
Ответить
Дима
8 минут назад
Офигеть, уже до 8-ми понижение ночной температуры. Осень все серьезнее напоминает о своем скором приближении.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить