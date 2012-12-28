Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
БПЛА самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Во время действия красного уровня тревоги над Липецкой областью перехвачен один БПЛА самолетного типа.
Напомним, красный уровень угрозы вводился 18 августа в Липецке, Липецком округе, Грязинском, Добринском, Хлевенском и Усманском районах с 07:47 до 09:51.
