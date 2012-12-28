Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника

Сегодня, 14 августа, жена депутата Анатолия Емельянова Ольга рассказала о финансовых трудностях в связи с домашним арестом мужа, врачи вырезали у пациентки гигантскую опухоль, и на улице Ферросплавной с постамента сняли «БелАЗ».