Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
Общество
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате
Происшествия
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Читать все
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 15 000 рублей: ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
У «танцующего леса» на Соколе упало еще одно дерево
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Ремонт Липецкой областной библиотеки: вторая попытка
Общество
В районах Дикого, Тракторного, Сокола отключат холодную воду
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
Липчанин отсудил деньги за не поставленные окна и установку двери
Общество
Читать все
Общество
350
56 минут назад

Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника

Сегодня, 14 августа, жена депутата Анатолия Емельянова Ольга рассказала о финансовых трудностях в связи с домашним арестом мужа, врачи вырезали у пациентки гигантскую опухоль, и на улице Ферросплавной с постамента сняли «БелАЗ».

Ольга Емельянова  жена депутата Липецкого областного Совета Анатолия Емельянова, который сидит под домашним арестом — его подозревают в мошенничестве при продаже туров, рассказала GOROD48 о своей тяжелой доле.

По уголовному делу она проходит свидетелем. Зато по гражданским делам с туристами — ответчиком, так как деньги туристов, так и не поехавших путешествовать, приходили на её счета. Арестовано все имущество Ольги, в том числе и купленное до брака. А на руках несовершеннолетняя дочь и больная мать.

«Ольга, держись! Все плохое заканчивается, у тебя есть поддержка адекватных людей!» — поддержал Максим.

«Тёмная история. Но, чисто по человечески, жаль человека. Одни жулики вокруг!» — написал Афанасий.

Липецкие онкологи удалили у 56-летней женщины  опухоль весом 19 килограммов

Пациентку уже выписали, но врачи продолжают ее наблюдать.

«У меня удалили огромную опухоль, которую не видели в поликлинике, в областной больнице в 2010 году. Огромное спасибо за мое спасение Надежде Сергеевне. И без всякой показухи», — поделился историей Врач.

«Лучше напишите про смертность от онкологии и как она выглядит на фоне соседей. На Адмирала Макарова каждое утро всё уставлено автомобилями, невероятное количество людей идут караваном: и молодые, и пожилые. Вот где пандемия бушует», — попросил Onlain.

«Разные случаи бывают. Порой мы сами виноваты в том, что не любим ходить в поликлинику. Не надо винить в этом врачей. Тянем до последнего, а потом кричим «спасите, помогите»», — ответила Как знать.

В областной детской больнице спасли четырехлетнюю малышку, которая получила ожог 70% тела,  поиграв в прятки в зарослях борщевика. А в ожоговом центре  борются за здоровье 65-летнего мужчины, обварившегося вареньем. У него ожоги серьёзной — третьей степени — пенсионер опрокинул на себя кастрюлю варенья.

«Надо бы жену для таких целей иметь», — посоветовал Житель.

«А её не жалко?», — удивился комментатор.

«Заниматься закрутками — это бессмысленная трата сил и времени, которые потрачены впустую! Вот мы в прошлом году освобождали банки от кабачковой икры, от огурцов, салатов всяких, не потому, что не успели все употребить, а причина была в некачественных крышках, которые гниют изнутри. Раньше у нас вишневое варенье стояло годами, а когда открывали банку, крышка была как новая», — рассказал о проблеме горожанин.

«Проблема с крышками действительно актуальна! Почему появляется темный налет на внутренней стороне крышек? Продукцию-то действительно выбрасывать приходится! Консервируем много лет, такого раньше не было. В чем причина? Что не так с крышками? А может, это специально, чтобы покупали все в магазинах — напичканную консервантами продукцию?» — добавила конспирологии Гостья2.

Самосвал «БелАЗ» — часть памятника «Дорогой прогресса», украшающего входную группу автотранспортного управления НЛМК, сняли с постамента. В пресс-службе НЛМК GOROD48 рассказали, что самосвал обновят и вернут на место.



По воспоминаниям старожилов комбината, красивая входная группа появилась стараниями начальника автотранспортного цеха Николая Ночевкина в 80-х годах прошлого столетия. «БелАЗ» до водружения на постамент использовался по прямому назначению.

Похоже, жары больше ждать не стоит. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,  от +23 до +25 градусов.

В 2014 году 15 августа было аж +37 градусов, а в 1998 году всего + 6.

Сегодня отмечают Медовый спас. По народным приметам, если в Спас тепло и солнечно, то будет хорошая осень: сухая, без ранних холодов и затяжных дождей.

Заглавное фото: из личного архива Ольги Емельяновой
вечЁрка
мошенничество
здравоохранение
памятник
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить