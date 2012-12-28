Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
Общество
350
56 минут назад
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Сегодня, 14 августа, жена депутата Анатолия Емельянова Ольга рассказала о финансовых трудностях в связи с домашним арестом мужа, врачи вырезали у пациентки гигантскую опухоль, и на улице Ферросплавной с постамента сняли «БелАЗ».
По уголовному делу она проходит свидетелем. Зато по гражданским делам с туристами — ответчиком, так как деньги туристов, так и не поехавших путешествовать, приходили на её счета. Арестовано все имущество Ольги, в том числе и купленное до брака. А на руках несовершеннолетняя дочь и больная мать.
«Ольга, держись! Все плохое заканчивается, у тебя есть поддержка адекватных людей!» — поддержал Максим.
«Тёмная история. Но, чисто по человечески, жаль человека. Одни жулики вокруг!» — написал Афанасий.
Липецкие онкологи удалили у 56-летней женщины опухоль весом 19 килограммов.
Пациентку уже выписали, но врачи продолжают ее наблюдать.
«У меня удалили огромную опухоль, которую не видели в поликлинике, в областной больнице в 2010 году. Огромное спасибо за мое спасение Надежде Сергеевне. И без всякой показухи», — поделился историей Врач.
«Лучше напишите про смертность от онкологии и как она выглядит на фоне соседей. На Адмирала Макарова каждое утро всё уставлено автомобилями, невероятное количество людей идут караваном: и молодые, и пожилые. Вот где пандемия бушует», — попросил Onlain.
«Разные случаи бывают. Порой мы сами виноваты в том, что не любим ходить в поликлинику. Не надо винить в этом врачей. Тянем до последнего, а потом кричим «спасите, помогите»», — ответила Как знать.
В областной детской больнице спасли четырехлетнюю малышку, которая получила ожог 70% тела, поиграв в прятки в зарослях борщевика. А в ожоговом центре борются за здоровье 65-летнего мужчины, обварившегося вареньем. У него ожоги серьёзной — третьей степени — пенсионер опрокинул на себя кастрюлю варенья.
«Надо бы жену для таких целей иметь», — посоветовал Житель.
«А её не жалко?», — удивился комментатор.
«Заниматься закрутками — это бессмысленная трата сил и времени, которые потрачены впустую! Вот мы в прошлом году освобождали банки от кабачковой икры, от огурцов, салатов всяких, не потому, что не успели все употребить, а причина была в некачественных крышках, которые гниют изнутри. Раньше у нас вишневое варенье стояло годами, а когда открывали банку, крышка была как новая», — рассказал о проблеме горожанин.
«Проблема с крышками действительно актуальна! Почему появляется темный налет на внутренней стороне крышек? Продукцию-то действительно выбрасывать приходится! Консервируем много лет, такого раньше не было. В чем причина? Что не так с крышками? А может, это специально, чтобы покупали все в магазинах — напичканную консервантами продукцию?» — добавила конспирологии Гостья2.
Самосвал «БелАЗ» — часть памятника «Дорогой прогресса», украшающего входную группу автотранспортного управления НЛМК, сняли с постамента. В пресс-службе НЛМК GOROD48 рассказали, что самосвал обновят и вернут на место.
По воспоминаниям старожилов комбината, красивая входная группа появилась стараниями начальника автотранспортного цеха Николая Ночевкина в 80-х годах прошлого столетия. «БелАЗ» до водружения на постамент использовался по прямому назначению.
Похоже, жары больше ждать не стоит. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +23 до +25 градусов.
В 2014 году 15 августа было аж +37 градусов, а в 1998 году всего + 6.
Сегодня отмечают Медовый спас. По народным приметам, если в Спас тепло и солнечно, то будет хорошая осень: сухая, без ранних холодов и затяжных дождей.
Заглавное фото: из личного архива Ольги Емельяновой
0
0
0
0
0
Комментарии