Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
У мужчины ожоги третьей степени.
Напомним, в прошлом году в сезон заготовок на зиму получили ожоги несколько липчан. Но тогда попали в больницу из-за консервирования только женщины в возрасте от 20 до 80 лет. У кого-то лопнула стеклянная банка с закруткой, у кото-то упала кастрюля с горячим содержимым. Зачастую ситуацию усугубляет самолечение: пациенты обращаются за медицинской помощью спустя 3-5 дней после происшествия на кухне, когда на месте полученных ожогов уже начинаются воспаления и осложнения.
Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность в быту.
