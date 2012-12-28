Все новости
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада
Общество
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора
Происшествия
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Под видеонаблюдением окажется большинство избирательных участков Липецка
Общество
Житель Липецкой области осужден за организацию нарколаборатории
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
«БелАЗ» сняли с постамента на улице Ферросплавной
Общество
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
МегаФон обнулит трафик на сайты новостей
Бизнес
Здоровье
693
46 минут назад
6

Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице

У мужчины ожоги третьей степени.

В областной ожоговый центр госпитализирован 65-летний липчанин, который готовил варенье и случайно опрокинул на себя всю кастрюлю. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностировали ожоги серьёзной — третьей степени на животе, бёдрах и промежности. У него обожжены 6% тела.

Напомним, в прошлом году в сезон заготовок на зиму получили ожоги несколько липчан. Но тогда попали в больницу из-за консервирования только женщины в возрасте от 20 до 80 лет. У кого-то лопнула стеклянная банка с закруткой, у кото-то упала кастрюля с горячим содержимым. Зачастую ситуацию усугубляет самолечение: пациенты обращаются за медицинской помощью спустя 3-5 дней после происшествия на кухне, когда на месте полученных ожогов уже начинаются воспаления и осложнения.

Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность в быту.
ожог
0
2
1
0
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Жена
10 минут назад
Никогда не занималась и заниматься консервированием не буду! Предпочитаю отдыхать! Все можно купить.
Ответить
Цемент
13 минут назад
Лучше в магазине купить, так безопаснее будет!
Ответить
санитар
14 минут назад
Банки китайские, а не закрутки.
Ответить
Житель
27 минут назад
надо бы жену для таких целей иметь
Ответить
горожанин
36 минут назад
Заниматься закрутками -это без мысленная трата сил и времени , которые потрачены в пустую ! Вот мы в прошлом году освобождали банки от кабачковой икры , от огурцов , салатов всяких , не потому что не успели все употребить , а причина была в некачественных крышках ,которые гниют изнутри Раньше у нас вишневое варенье стояло годами , а когда открывали банку , крышка была как новая
Ответить
САИ
40 минут назад
Консервировать надо в бронежилете.
Ответить
