Попытка кражи на 12 тысяч обошлась липчанину в полтора миллиона — в 125 раз дороже!

Левобережный районный суд конфисковал у 66-летнего липчанина стоимость использованной для совершения преступления машины «Митсубиси Аутлендер».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 66-летний липчанин попался на попытке кражи металлолома на 12 тысяч рублей — его он вывез на автомобиле с территории предприятия, спрятав латунную проволоку под капотом и под рамой машины. Но мужчину остановили охранники и украденная проволока была обнаружена.На преступление пенсионер пошёл впервые. Изначально ему назначили судебный штраф в 20 000 рублей. Но суд апелляционной инстанции постановление изменил и решил конфисковать в доход государства почти 1,5 миллиона рублей — стоимость автомобиля «Митсубиси Аутлендер», использованного для совершения преступления.