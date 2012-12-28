Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Общество
607
сегодня, 14:02
2
«БелАЗ» сняли с постамента на улице Ферросплавной
Карьерный самосвал обновят и вернут к автотранспортному управлению НЛМК.
По воспоминаниям старожилов комбината, красивая входная группа появилась стараниями начальника автотранспортного цеха Николая Ночевкина в 80-х годах прошлого столетия. «БелАЗ» до водружения на постамент использовался по прямому назначению.
1
0
0
6
2
Комментарии (2)