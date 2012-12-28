«БелАЗ» сняли с постамента на улице Ферросплавной

Карьерный самосвал обновят и вернут к автотранспортному управлению НЛМК.

Самосвал «БелАЗ» — часть памятника «Дорогой прогресса», украшающего входную группу автотранспортного управления НЛМК, сняли с постамента. В пресс-службе НЛМК GOROD48 рассказали, что карьерный самосвал обновят и вернут на место.По воспоминаниям старожилов комбината, красивая входная группа появилась стараниями начальника автотранспортного цеха Николая Ночевкина в 80-х годах прошлого столетия. «БелАЗ» до водружения на постамент использовался по прямому назначению.