Общество
607
сегодня, 14:02
2

«БелАЗ» сняли с постамента на улице Ферросплавной

Карьерный самосвал обновят и вернут к автотранспортному управлению НЛМК.

Самосвал «БелАЗ» — часть памятника «Дорогой прогресса», украшающего входную группу автотранспортного управления НЛМК, сняли с постамента. В пресс-службе НЛМК GOROD48 рассказали, что карьерный самосвал обновят и вернут на место.

По воспоминаниям старожилов комбината, красивая входная группа появилась стараниями начальника автотранспортного цеха Николая Ночевкина в 80-х годах прошлого столетия. «БелАЗ» до водружения на постамент использовался по прямому назначению.
памятник
1
0
0
6
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
омсквич
35 минут назад
В ельце у депо тоже так паровоз сняли. И больше его никто не видел
Ответить
Пенсионер
сегодня, 14:09
Верните, буду ждать. Интересное место и приятно проезжать мимо.
Ответить
