Общество
170
сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +26

Температура продолжит расти, погода вернется в норму.

15 и 16 августа территория Липецкой области окажется под влиянием западного антициклона, существенных осадков не ожидается. 17 августа через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +21 до +26. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.

День 15 августа стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году — 6 градусов тепла. 

