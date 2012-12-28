За перечисление «десятины» — 300 часов обязательных работ
34-летнюю женщину осудили за финансирование украинской религиозной организации. Ранее аналогичный приговор выслушала её мать.
«34-летняя женщина регулярно переводила деньги украинской религиозной организации, направленные на обеспечение ее деятельности — так называемую «десятину», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Дела в отношении жительниц Лебедянского округа были возбуждены по материалам УФСБ по Липецкой области. Во время обысков у них изъяли религиозную литературу и нашли переписку с членами организации, в которой обсуждается выплата так называемой «десятины».
