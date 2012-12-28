Нелицензионный софт обошёлся липецкому предпринимателю в два миллиона рублей
Нарушения вскрылись ещё летом 2023 года в ходе проверки его фирм полицией.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, иск в суд подал правообладатель — ООО «1С-Софт». Он потребовал 1 969 000 рублей за нарушение исключительных прав на программные продукты «1С». Само использование нелицензионного софта вскрылось ещё в июле 2023 года, когда полицейские провели проверку в офисах компаний на улице Катукова в Липецке — организации являются связанными юридическими лицами, расположены по одному адресу, имеют одного руководителя и используют одни и те же программные продукты.
Полицейские выявили, что на компьютерах организаций имеется нелицензионное программное обеспечение «1С»: «1С:Предприятие 8.3 Технологическая поставка» и «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Экспертиза показала, что программное обеспечение запускается без аппаратно-программного комплекса защиты, что свидетельствует о его контрафактности.
Правообладатель сначала направил претензию с требованием выплатить компенсацию, а потом обратился в суд — он встал на его сторону.
