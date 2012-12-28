Все новости
Здоровье
117
22 минуты назад

Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль

Новообразование сдавливало окружающие органы.

Липецкие онкологи под контролем коллег из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина удалили у 56-летней женщины опухоль весом 19 килограммов.

«Пациентка поступила в хирургическое отделение онкодиспансера с гигантской быстрорастущей опухолью брюшной полости, которая сдавливала все окружающие органы и существенно ухудшала качество жизни больной. В ходе обследования было определено, что гигантская опухоль исходила из яичников. Ситуация осложнялось тем, что пациентка недавно перенесла острое нарушение мозгового кровообращения, что значительно повышает риски осложнений хирургического лечения. Врачи отделения провели телемедицинскую консультацию с федеральным центром и получили важные рекомендации. Еще одна консультация прошла с неврологами областной клинической больницы», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

IMG_3809.jpeg

Опытная бригада хирургов удалила новообразование, пациентка уже выписана, но продолжает амбулаторное наблюдение у онколога.
медицина
врач
Комментарии

