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38 минут назад
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Охранник ударил коллегу головой так, что тот умер
Уголовное дело 59-летнего жителя Хлевенского округа рассмотрит суд. Обвиняемому грозит до двух лет заключения.
«На стадии предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СК России на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СКР по региону.
Следствие установило, что охранник проявил преступную небрежность, «хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был предвидеть опасные последствия своих действий».
Санкция вменяемой охраннику статьи УК РФ предусматривает вплоть до двух лет лишения свободы.
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