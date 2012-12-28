Охранник ударил коллегу головой так, что тот умер

Уголовное дело 59-летнего жителя Хлевенского округа рассмотрит суд. Обвиняемому грозит до двух лет заключения.



СК передает в суд дело 59-летнего жителя Хлевенского округа, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). 9 августа прошлого года на территории охраняемого им объекта, он, во время ссоры, ударил напарника головой по лицу. Нетрезвый мужчина потерял равновесие и упал, ударившись головой. Утро охранник нашел своего 64-летнего коллегу мертвым. По заключению экспертов, смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы при падении с высоты собственного роста.«На стадии предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СК России на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СКР по региону.Следствие установило, что охранник проявил преступную небрежность, «хотя при должной внимательности и предусмотрительности должен был предвидеть опасные последствия своих действий».Санкция вменяемой охраннику статьи УК РФ предусматривает вплоть до двух лет лишения свободы.