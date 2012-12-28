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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +29
Погода будет жаркой, однако критических значений не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, слабый, 3-8 м/сек, днем северо-западный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем — от +24 до +29.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году — 6 градусов тепла.
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