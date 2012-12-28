В Липецкой области сухо и до +29

Погода будет жаркой, однако критических значений не ожидается.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градуса тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный, слабый, 3-8 м/сек, днем северо-западный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем — от +24 до +29.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.День 6 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1944 году — 6 градусов тепла.