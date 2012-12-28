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359
сегодня, 06:48
1
«Желтый уровень» воздушной опасности отменен
В Липецкой области сняты все уровни воздушной угрозы, действовавшие с вечера пятницы.
желтый уровень
отбой
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39 минут назад
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Комментарии (1)