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сегодня, 16:28
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Сотрудник транспортной компании украл товары маркетплейса на 720 тысяч рублей

Мужчина возил товар из Подмосковья в Липецкую область а по пути воровал.

Прокуратура Липецкого района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Московской области, обвиняемого в краже в крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По данным следствия, в период с 9 по 14 февраля 2025 года мужчина, работая водителем транспортной компании, перевозил товары известного маркетплейса со склада в Подольске в сортировочный центр в деревне Кулешовка Липецкого района. В пути он систематически похищал из кузова автомобиля ювелирные изделия, мобильные телефоны, наушники, смарт-часы и другую продукцию.

Общий ущерб от его действий превысил 720 тысяч рублей. Часть похищенного обвиняемый добровольно возместил.

За совершённое преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
кража
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
одно в голове
сегодня, 16:52
воровство,пьянство,лень болше нет в голове,халява.
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Да
сегодня, 16:46
До миллиона не дотянул, тогда бы его под домашний арест и условно. Как у нас это практикуется.
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Бабка Первая
сегодня, 16:38
Недолго радовался.
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