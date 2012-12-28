Сотрудник транспортной компании украл товары маркетплейса на 720 тысяч рублей

Мужчина возил товар из Подмосковья в Липецкую область а по пути воровал.

Прокуратура Липецкого района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Московской области, обвиняемого в краже в крупном размере (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ).По данным следствия, в период с 9 по 14 февраля 2025 года мужчина, работая водителем транспортной компании, перевозил товары известного маркетплейса со склада в Подольске в сортировочный центр в деревне Кулешовка Липецкого района. В пути он систематически похищал из кузова автомобиля ювелирные изделия, мобильные телефоны, наушники, смарт-часы и другую продукцию.Общий ущерб от его действий превысил 720 тысяч рублей. Часть похищенного обвиняемый добровольно возместил.За совершённое преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Липецкой области.