Общество
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сегодня, 16:28
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Сотрудник транспортной компании украл товары маркетплейса на 720 тысяч рублей
Мужчина возил товар из Подмосковья в Липецкую область а по пути воровал.
По данным следствия, в период с 9 по 14 февраля 2025 года мужчина, работая водителем транспортной компании, перевозил товары известного маркетплейса со склада в Подольске в сортировочный центр в деревне Кулешовка Липецкого района. В пути он систематически похищал из кузова автомобиля ювелирные изделия, мобильные телефоны, наушники, смарт-часы и другую продукцию.
Общий ущерб от его действий превысил 720 тысяч рублей. Часть похищенного обвиняемый добровольно возместил.
За совершённое преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
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