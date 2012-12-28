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сегодня, 15:01
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Водитель потерял сознание и насмерть сбил женщину: дело дошло до суда

Пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело ранее не судимого 72-летнего пенсионера, 26 февраля этого года на улице Карла Маркса в Усмани   насмерть сбившего 64-летнюю женщину, которая шла с велосипедом по краю проезжей части. Самого водителя с травмами также доставляли в больницу.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ).

— В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, достоверно зная о наличии у него заболевания, препятствующего управлению транспортными средствами, утром сел за руль автомобиля марки «Рено Логан» в болезненном состоянии. При движении по городу Усмань водитель потерял сознание, автомобиль выехал на встречную полосу, а в последующем и на обочину автодороги, где и сбил пешехода, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Теперь водителю грозит до 5 лет лишения свободы с лишением прав на срок до 3 лет.
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Комментарии (4)

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Бабка Первая
50 минут назад
Не лучше ли у таких больных изымать водительские права? Водитель, может, не осознавал насколько он плох. Бывает же, что (с) Доктор сказал: "Вам не дожить до весны", Но посоветовал летом съездить на море.
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Сурово
58 минут назад
а может у него мерцающая аритмия,а может за рулем не он,а старший брат.
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Сурово
сегодня, 15:23
а может у него мерцающая аритмия,а может за рулем не он,а старший брат.
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Бабушка Ненила
сегодня, 15:15
мужчина, достоверно зная о наличии у него заболевания. Что дед мог знать о своём заболевании? Например: была стенокардия - можно сесть за руль, и вот он инсульт, которого сроду не было. Молодёжь со здоровьем Гагарина больше людей в ящик упаковывает
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