Происшествия
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сегодня, 15:01
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Водитель потерял сознание и насмерть сбил женщину: дело дошло до суда
Пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.
Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ).
— В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, достоверно зная о наличии у него заболевания, препятствующего управлению транспортными средствами, утром сел за руль автомобиля марки «Рено Логан» в болезненном состоянии. При движении по городу Усмань водитель потерял сознание, автомобиль выехал на встречную полосу, а в последующем и на обочину автодороги, где и сбил пешехода, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь водителю грозит до 5 лет лишения свободы с лишением прав на срок до 3 лет.
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