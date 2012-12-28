Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
29-летний директор ремонтировавшей подъезд к Липецку фирмы осужден по делу о серии ДТП из-за дорожных работ
Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
Происшествия
339
сегодня, 15:58
По гибели велосипедистки в Усмани возбуждено уголовное дело
72-летний водитель «Рено» сбил 64-летнюю женщину, которая шла с велосипедом по краю проезжей части.
Женщина погибла днем 26 февраля, когда ее сбил 72-летний водитель «Рено. Самого водителя с травмами доставили в больницу.
По предварительным данным, женщина перевозила велосипед и двигалась по краю проезжей части.
0
1
0
0
0
Комментарии