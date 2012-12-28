Любовь зла: 41-летний мужчина разгромил машину бывшей жены

Женщина отказалась от разговоров во втором часу ночи и месть не заставила себя ждать.

В отношении 41-летнего жителя Задонского района возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»: мужчина выместил зло на машине бывшей жены.«31 мая во втором часу ночи подозреваемый приехал к многоквартирному дому по улице Запрудной в Задонске для встречи со своей бывшей женой. Но женщина отказалась от разговоров и зашла обратно в свой подъезд. Тогда мужчина, чтобы досадить бывшей жене, умышленно нанес один удар кулаком в лобовое стекло и один удар кулаком в заднее стекло её автомобиля «ЛАДА», припаркованного возле дома. После чего мужчина ретировался», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Ущерб составил 30 000 рублей. Когда мужчину нашёл участковый, он не стал отпираться и сознался в содеянном.