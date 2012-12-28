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32 минуты назад
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Любовь зла: 41-летний мужчина разгромил машину бывшей жены

Женщина отказалась от разговоров во втором часу ночи и месть не заставила себя ждать.

В отношении 41-летнего жителя Задонского района возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»: мужчина выместил зло на машине бывшей жены.

«31 мая во втором часу ночи подозреваемый приехал к многоквартирному дому по улице Запрудной в Задонске для встречи со своей бывшей женой. Но женщина отказалась от разговоров и зашла обратно в свой подъезд. Тогда мужчина, чтобы досадить бывшей жене, умышленно нанес один удар кулаком в лобовое стекло и один удар кулаком в заднее стекло её автомобиля «ЛАДА», припаркованного возле дома. После чего мужчина ретировался», —  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ущерб составил 30 000 рублей. Когда мужчину нашёл участковый, он не стал отпираться и сознался в содеянном.
повреждение имущества
хулиганство
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Поехавший
25 минут назад
И это разгромил? Пару ударов всего
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