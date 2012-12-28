Происшествия
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32 минуты назад
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Любовь зла: 41-летний мужчина разгромил машину бывшей жены
Женщина отказалась от разговоров во втором часу ночи и месть не заставила себя ждать.
«31 мая во втором часу ночи подозреваемый приехал к многоквартирному дому по улице Запрудной в Задонске для встречи со своей бывшей женой. Но женщина отказалась от разговоров и зашла обратно в свой подъезд. Тогда мужчина, чтобы досадить бывшей жене, умышленно нанес один удар кулаком в лобовое стекло и один удар кулаком в заднее стекло её автомобиля «ЛАДА», припаркованного возле дома. После чего мужчина ретировался», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Ущерб составил 30 000 рублей. Когда мужчину нашёл участковый, он не стал отпираться и сознался в содеянном.
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