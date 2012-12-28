Курьера мошенников с 1,6 млн рублей сбережений пенсионеров задержали в Липецкой области
Происшествия
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сегодня, 14:00
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40-летний мужчина проверил меткость и застрелил краснокнижного лебедя
Дело ушло в суд.
«По версии следствия, 2 апреля прошлого года за пределами охотничьих угодий на реке Олымчик 40-летний мужчина, используя полуавтоматическое гладкоствольное ружье «Беретта», из автомобиля вёл прицельную стрельбу по занесенному в Красную книгу лебедю вида «шипун», охота на которого в России полностью запрещена. От полученных ран лебедь погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Есть свидетели. Погибшую птицу обнаружили местные жители, которые прибежали на звуки выстрелов и увидели, как охотник на своей машине стремительно покидает место преступления, оставив тушу птицы в реке. Они же сообщили о случившемся в полицию. Вскрытие показало, что на туше имеются две огнестрельные раны.
Со слов обвиняемого, в птицу он выстрелил, чтобы проверить свою меткость, и не думал, что убьет ее. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Также с целью возмещения ущерба, причиненного животному миру, прокуратурой района подготовлен гражданский иск.
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