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сегодня, 14:00
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40-летний мужчина проверил меткость и застрелил краснокнижного лебедя

Дело ушло в суд.

В Тербунском районе направлено в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной охоте в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена, с применением механического транспортного средства (по пунктам «б», «в» части первой статьи 258 УК РФ).

«По версии следствия, 2 апреля прошлого года за пределами охотничьих угодий на реке Олымчик 40-летний мужчина, используя полуавтоматическое гладкоствольное ружье «Беретта», из автомобиля вёл прицельную стрельбу по занесенному в Красную книгу лебедю вида «шипун», охота на которого в России полностью запрещена. От полученных ран лебедь погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Есть свидетели. Погибшую птицу обнаружили местные жители, которые прибежали на звуки выстрелов и увидели, как охотник на своей машине стремительно покидает место преступления, оставив тушу птицы в реке. Они же сообщили о случившемся в полицию. Вскрытие показало, что на туше имеются две огнестрельные раны.

Со слов обвиняемого, в птицу он выстрелил, чтобы проверить свою меткость, и не думал, что убьет ее. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Также с целью возмещения ущерба, причиненного животному миру, прокуратурой района подготовлен гражданский иск.
охота
браконьерство
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Аа
2 минуты назад
У нас в селе лебеди живут и аисты свили гнездо на водонапорной башне. Слава богу, никто не трогает.
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когда
20 минут назад
перестаните языками болтать,а начнете все от верха до низа жить по закону.не когда,одним все можно, другим как я велю.
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Дмитрий
28 минут назад
Лебедя " Шипуна" жалко. А вот стрелка нет. Пусть ответит за свое деяние по всей строгости Закона.
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Идиоты
40 минут назад
Не стреляйте в белых лебедей !...
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Ульяна
43 минуты назад
У нас в селе цапля сделала гнездо на фонарном столбе и живёт там.
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Гоша
47 минут назад
Недавно такой же меткость на мотоциклисте проверял, наказание должно быть таким чтоб запомнил на всю жизнь
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Следователь
49 минут назад
Надеюсь, прокуратора тоже решит проверить свою жесткость и упечет его надолго.
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Сергей Б
53 минуты назад
Словами классика Высоцкого: "Ну сумасшедший. Что возьмёшь?" Но зачем в суд? Снайперы сейчас востребованы.
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Олег
33 минуты назад
Полностью согласен, но там обратка бывает а тут птица
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Ель Сибирская
сегодня, 14:05
Очень надеюсь на максимальный срок наказания. Жесткие люди эти охотники.
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