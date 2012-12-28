Водитель упал в завальную яму зерноочистительного агрегата и погиб

Трагедия произошла при разгрузке зерна.

Государственная инспекция труда в Липецкой области завершила расследование смертельного несчастного случая на производстве.3 августа этого года работающий у главы крестьянского фермерского хозяйства водитель погиб при падении в завальную яму зерноочистительного агрегата вороха. Трагедия произошла во время разгрузки зерна. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.«Установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Так как действия пострадавшего работника в момент несчастного случая были обусловлены трудовыми отношениями с работодателем, участием в его производственной деятельности, несчастный случай по результатам расследования квалифицирован как несчастный случай на производстве. Разработаны мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая, сроки их выполнения», — отметила руководител Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова.