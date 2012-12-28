Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Сегодня в Липецке: перекрытие оживленной улицы, две трети липчан задумываются об увольнении
Происшествия
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39 минут назад
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40-летний мужчина проверял меткость и застрелил лебедя
Птица погибла от двух огнестрельных ран.
«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части первой статьи 258 УК РФ (незаконная охота, в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена). Подозревают 40-летнего местного жителя. Есть свидетели. Со слов подозреваемого, в птицу он выстрелил, чтобы проверить свою меткость, и не думал, что убьет ее», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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