40-летний мужчина проверял меткость и застрелил лебедя

Птица погибла от двух огнестрельных ран.

В начале апреля прошлого года в Тербунском районе на реке Олымчик был застрелен лебедь. Раненную птицу обнаружили местные жители, которые сообщили о случившемся в полицию. Вскрытие показало, что на туше имеются две огнестрельные раны. Отстрел был произведен из гладкоствольного ружья «Беретта».«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части первой статьи 258 УК РФ (незаконная охота, в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена). Подозревают 40-летнего местного жителя. Есть свидетели. Со слов подозреваемого, в птицу он выстрелил, чтобы проверить свою меткость, и не думал, что убьет ее», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.