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39 минут назад
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40-летний мужчина проверял меткость и застрелил лебедя

Птица погибла от двух огнестрельных ран.

В начале апреля прошлого года в Тербунском районе на реке Олымчик был застрелен лебедь. Раненную птицу обнаружили местные жители, которые сообщили о случившемся в полицию. Вскрытие показало, что на туше имеются две огнестрельные раны. Отстрел был произведен из гладкоствольного ружья «Беретта».

«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части первой статьи 258 УК РФ (незаконная охота, в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена). Подозревают 40-летнего местного жителя. Есть свидетели. Со слов подозреваемого, в птицу он выстрелил, чтобы проверить свою меткость, и не думал, что убьет ее», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
охота
браконьерство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Александр Н.
11 минут назад
Дикость и в голове и в душе.
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ого
12 минут назад
"Ему грозит до двух лет лишения свободы на срок до двух лет." Сильно
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