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У елецкого депутата-единоросса конфисковали 13 помещений, 6 земельных участков и более 29 миллионов рублей
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
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В небе над Липецкой областью перехватили беспилотники
ПВО в очередной раз не подвело.
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