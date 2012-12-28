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Происшествия
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25 минут назад
Ведро марихуаны, винтовку и патроны нашли полицейские у 63-летнего усманца
На мужчину полицейские вышли во время операции «Мак».
«По результатам проведённой экспертизы установлено, что огнестрельное оружие, боеприпасы и порох пригодны для производства выстрелов. А изъятое вещество растительного происхождения является марихуаной массой 2,390 килограмма», — сообщает УМВД РФ по Липецкой области.
Полицейским усманец сказал, что выращивал коноплю на приусадебном участке для себя. Теперь он фигурант уголовных дел о культивировании растений, содержащих наркотические вещества, хранении наркотиков, незаконном хранении и обороте оружия.
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