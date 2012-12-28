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25 минут назад

Ведро марихуаны, винтовку и патроны нашли полицейские у 63-летнего усманца

На мужчину полицейские вышли во время операции «Мак».

Полицейские нашли в доме 63-летнего жителя Усмани марихуану, 40 патронов, 203,59 грамма пороха и винтовку ТОЗ-7. К мужчине они пришли, получив оперативную информацию в ходе операции «Мак-2026».
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«По результатам проведённой экспертизы установлено, что огнестрельное оружие, боеприпасы и порох пригодны для производства выстрелов. А изъятое вещество растительного происхождения является марихуаной массой 2,390 килограмма», — сообщает УМВД РФ по Липецкой области.

Полицейским усманец сказал, что выращивал коноплю на приусадебном участке для себя. Теперь он фигурант уголовных дел о культивировании растений, содержащих наркотические вещества, хранении наркотиков, незаконном хранении и обороте оружия.

наркотики
оружие
боеприпасы
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