Ведро марихуаны, винтовку и патроны нашли полицейские у 63-летнего усманца

На мужчину полицейские вышли во время операции «Мак».



Полицейские нашли в доме 63-летнего жителя Усмани марихуану, 40 патронов, 203,59 грамма пороха и винтовку ТОЗ-7. К мужчине они пришли, получив оперативную информацию в ходе операции «Мак-2026».«По результатам проведённой экспертизы установлено, что огнестрельное оружие, боеприпасы и порох пригодны для производства выстрелов. А изъятое вещество растительного происхождения является марихуаной массой 2,390 килограмма», — сообщает УМВД РФ по Липецкой области.Полицейским усманец сказал, что выращивал коноплю на приусадебном участке для себя. Теперь он фигурант уголовных дел о культивировании растений, содержащих наркотические вещества, хранении наркотиков, незаконном хранении и обороте оружия.