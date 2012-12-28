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Сбивший насмерть двух дорожных рабочих водитель получил два с половиной года колонии-поселения
Происшествия
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56 минут назад
Сбивший насмерть двух дорожных рабочих водитель получил два с половиной года колонии-поселения
Также он лишён прав на два года. А потерпевшим мужчина выплатил 9 миллионов 950 тысяч рублей.
Речь идёт о резонансном ДТП, которое произошло 5 мая прошлого года на 436-м километре платного участка трассы «Дон» в Задонском округе. Напомним, 53-летний житель Москвы — водитель автомобиля «Додж Рам 1500» снес барьерное ограждение места дорожных работ и сбил группу рабочих — сотрудников ООО «ППП» «Абсида», осуществлявших ремонт путепровода на указанном участке. В результате 42-летний и 36-летний мужчины погибли, а 24-летний выжил, но его здоровью был причинён тяжкий вред. Водитель и пассажир «Доджа» не пострадали.
Действия водителя квалифицировали по части пятой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц».
«Подсудимый управлял технически исправным автомобилем «Додж Рам 1500». Приближаясь к участку, где производились плановые ремонтные работы на путепроводе, водитель проигнорировал дорожные информационные щиты и знаки, которые предупреждали о ведении дорожных работ, сужении проезжей части, направлении объезда, а также вводили временное ограничение максимальной скорости движения до 70 км/ч, а затем до 50 км/ч. Осуществляя движение со скоростью 90 км/ч, не обеспечивающей постоянный контроль за транспортным средством и не соответствующей установленным ограничениям, водитель совершил наезд на бригаду из трех дорожных рабочих, находившихся на ремонтируемом участке», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Водитель признал вину и добровольно возместил моральный вред, выплатив потерпевшим 9 миллионов 950 тысяч рублей, а также принёс свои извинения. Также суд учёл оказание помощи пострадавшим, состояние его здоровья и здоровья его матери, которая нуждается в уходе, активную благотворительную деятельность, направленную на оказание помощи дому-интернату и участникам СВО.
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