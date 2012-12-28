Сегодня в Липецке: певица встретит День рождения на сцене, презентация книги и удалёнка не умерла
Сбивший насмерть двух дорожных рабочих водитель получил два с половиной года колонии-поселения
«Единая Россия» выдвинула Владимира Серикова в спикеры областного Совета, Героя России Евгения Саввина — в сенаторы
Происшествия
873
сегодня, 13:50
3
Смертельное ДТП в состоянии эйфории: водителя «Ауди» ждёт суд
По данным следствия, он принял лекарственный препарат и врезался в опоры газовых труб и ЛЭП. Погибла 22-летняя девушка.
Об этой аварии мы сообщали. 2 июня этого года около 23:30 в Усмани на улице Октябрьской 20-летний водитель «Ауди А6 1.8Т» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору и опору газовой трубы. В аварии погибла 22-летняя девушка. Водитель и еще две его пассажирки 20-ти и 17-лет получили различные травмы.
«Следствие полагает, что сидевший за рулём юноша незадолго до этого принял лекарственный препарат «прегабалин» (он обладает противоэпилептическим, противотревожным и анальгетическим действием) и в состоянии эйфории поехал кататься по ночному городу, прихватив с собой ещё и пассажиров. Во время движения водитель грубо нарушил правила дорожного движения, допустил опрокидывание автомобиля и последующий съезд на обочину и столкновение с опорами газовых труб и ЛЭП», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Санкции вменяемой ему статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
0
1
3
4
0
Комментарии (3)