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сегодня, 13:50
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Смертельное ДТП в состоянии эйфории: водителя «Ауди» ждёт суд

По данным следствия, он принял лекарственный препарат и врезался в опоры газовых труб и ЛЭП. Погибла 22-летняя девушка.

В Усманском округе направлено в суд уголовное дело о ДТП, совершенном 20-летним водителем, находящимся в состоянии токсического опьянения (по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ) — по данным следствия, он был под действием лекарства, которое принял для расслабления и получения новых эмоций.

Об этой аварии мы сообщали. 2 июня этого года около 23:30 в Усмани на улице Октябрьской 20-летний водитель «Ауди А6 1.8Т» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору и опору газовой трубы. В аварии погибла 22-летняя девушка. Водитель и еще две его пассажирки 20-ти и 17-лет получили различные травмы.

«Следствие полагает, что сидевший за рулём юноша незадолго до этого принял лекарственный препарат «прегабалин» (он обладает противоэпилептическим, противотревожным и анальгетическим действием) и в состоянии эйфории поехал кататься по ночному городу, прихватив с собой ещё и пассажиров. Во время движения водитель грубо нарушил правила дорожного движения, допустил опрокидывание автомобиля и последующий съезд на обочину и столкновение с опорами газовых труб и ЛЭП», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Санкции вменяемой ему статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до 3 лет.
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Пассажиры видели
8 минут назад
к кому в машину сели. Слава Богу, что не пострадали непричастные люди.
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Лекарство...
33 минуты назад
для получения новых эмоций - это уже не лекарство.
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-
39 минут назад
Как говорят мотоциклисты, их прожитая минута насыщеннее всей жизни других людей.
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