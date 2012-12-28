Тихая охота: поход за грибами едва не обернулся поножовщиной

Грибники сначала подружились, а потом в ход пошёл нож.

В Краснинском округе направлено в суд уголовное дело 58-летней женщины, обвиняемой в угрозе убийством (по части первой статьи 119 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, участники этого конфликта познакомились 7 июля во время сбора грибов в лесополосе у села Ищеино Краснинского района. 38-летняя жительница села Красное разговорилась с семейной парой, которая также собирала грибы. Слово за слово, и всё трое решили продолжить знакомство: пара пригласила новую знакомую к себе домой в село Ищеино. Женщина согласилась.В Ищеино все вместе пожарили собранные грибы. К такой закуске на столе появилось и спиртное. По данным следствия, подвыпив, 38-летняя гостья сделала хозяйке дома опрометчивое замечание по поводу беспорядка и антисанитарии в доме. А та не стерпела, схватила со стола кухонный нож, направила его на обидчицу и двинулась в ее сторону со словами: «Тебе сейчас придет конец, я тебя завалю!».Гостья выбежала из дома и на первой попутной машине уехала к себе домой в Красное, после чего сообщила о случившемся в полицию.58-летней женщине теперь грозит до двух лет лишения свободы.