Воздушную опасность сняли

Минувшей ночью всё обошлось жёлтым уровнем.

В 9:20 оперативные службы объявили об отбое воздушной угрозы на территории Липецкой области.





Минувшим вечером на всей территории региона вводили желтый уровень опасности атаки БПЛА, под которым Липецкая область провела всю ночь.