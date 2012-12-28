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91
сегодня, 09:33

Воздушную опасность сняли

Минувшей ночью всё обошлось жёлтым уровнем.

В 9:20 оперативные службы объявили об отбое воздушной угрозы на территории Липецкой области.

Минувшим вечером на всей территории региона вводили желтый уровень опасности атаки БПЛА, под которым Липецкая область провела всю ночь. 
БПЛА
отбой тревоге
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