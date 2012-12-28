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Происшествия
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сегодня, 09:33
Воздушную опасность сняли
Минувшей ночью всё обошлось жёлтым уровнем.
В 9:20 оперативные службы объявили об отбое воздушной угрозы на территории Липецкой области.
Минувшим вечером на всей территории региона вводили желтый уровень опасности атаки БПЛА, под которым Липецкая область провела всю ночь.
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