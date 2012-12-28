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24 минуты назад

Пенсионера из Воронежа толкнули на преступление финансовые трудности

Добычей стали 1,3 миллиона рублей, а в перспективе - до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники Хлевенского отдела полиции задержали подозреваемого в мошенничестве, который обманул жителя Дагестана на крупную денежную сумму.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратился 43-летний житель солнечной республики, который рассказал, что нашел на популярном сайте объявление о покупке седельного тягача и встретился с продавцом в придорожном кафе в Хлевенском районе.

– Там мужчина передал 1,3 млн рублей, а взамен получил документы на машину. Осматривать сам тягач он не стал, договорившись забрать его через несколько дней. Однако, вернувшись домой, покупатель обнаружил, что документы поддельные, – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 67-летний житель Воронежа, который пояснил, что решиться на преступление его заставили финансовые трудности. Он обманом получил копии документов и паспортные данные своего знакомого, изготовил поддельные бумаги на автомобиль и разместил объявление о продаже машины в Интернете.

Подозреваемый признался в содеянном и компенсировал потерпевшему часть ущерба – 600 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи. 159 УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Мошенничество
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