«Единая Россия» выдвинула Владимира Серикова в спикеры областного Совета, Героя России Евгения Саввина — в сенаторы
Общество
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22 минуты назад
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На улице Пушкина машины поехали по встречной полосе
Изменена разметка, правая сторона улицы сужена.
В мэрии GOROD48 рассказали, что на улице Пушкина скоро заработают платные парковки ( это второй этап реализации проекта). Пока нанесена новая дорожная разметка.
«Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в необходимых местах установят запрещающие остановку дорожные знаки», — добавили в ведомстве, напомнив, что по ПДД остановка запрещается в местах, где между разделительной полосой и краем проезжей части менее трёх метров.
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