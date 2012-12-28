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22 минуты назад
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На улице Пушкина машины поехали по встречной полосе

Изменена разметка, правая сторона улицы сужена.

На улице Пушкина в Липецке водители едут по встречной полосе. Точнее — вынуждены ездить так, поскольку им приходится объезжать припаркованные машины, а разметка на улице изменена. Треть улицы окрашена в синий цвет — там появятся платные парковки. Разделительная полоса сдвинута в сторону. Но на улице по-прежнему паркуются с двух сторон. Также теперь сложно повернуть с Советской на Пушкина и не нарушить правила дорожного движения.



В мэрии GOROD48 рассказали, что на улице Пушкина скоро заработают платные парковки ( это второй этап реализации проекта). Пока нанесена новая дорожная разметка.

«Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения в необходимых местах установят запрещающие остановку дорожные знаки», — добавили в ведомстве, напомнив, что по ПДД остановка запрещается в местах, где между разделительной полосой и краем проезжей части менее трёх метров.
дорожное движение
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Викторм
8 минут назад
Чешется им - платные парковки кругом напихать...
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