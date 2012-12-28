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сегодня, 17:03

Холодную воду отключат на пяти улицах Липецка

10 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Космонавтов, 15/3. Кроме того, подача холодной воды будет ограничена по заявкам потребителей для проведения работ на внутренних сетях по адресам: улица Архангельская, 13; улица Меркулова, 34, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст. 1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, № 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, в частном секторе улиц Усманской, Силикатной, Гидромеханизации.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей, после окончания работ возможно повышение мутности воды.

10 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 15:00 отключат электричество в домах № 10, 10а, 16 по улице Ушинского.

С 09:00 до 17:00 не будет света в доме № 82/4 по улице Космонавтов.

С 11:00 до 18:00 обесточат дом № 5 по улице Советской.
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