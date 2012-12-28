Холодную воду отключат на пяти улицах Липецка

10 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Космонавтов, 15/3. Кроме того, подача холодной воды будет ограничена по заявкам потребителей для проведения работ на внутренних сетях по адресам: улица Архангельская, 13; улица Меркулова, 34, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 ст. 1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, № 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, в частном секторе улиц Усманской, Силикатной, Гидромеханизации.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей, после окончания работ возможно повышение мутности воды.10 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 15:00 отключат электричество в домах № 10, 10а, 16 по улице Ушинского.С 09:00 до 17:00 не будет света в доме № 82/4 по улице Космонавтов.С 11:00 до 18:00 обесточат дом № 5 по улице Советской.