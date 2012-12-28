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Общество
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сегодня, 17:03
Холодную воду отключат на пяти улицах Липецка
10 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Космонавтов, 15/3. Кроме того, подача холодной воды будет ограничена по заявкам потребителей для проведения работ на внутренних сетях по адресам: улица Архангельская, 13; улица Меркулова, 34, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей, после окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 15:00 отключат электричество в домах № 10, 10а, 16 по улице Ушинского.
С 09:00 до 17:00 не будет света в доме № 82/4 по улице Космонавтов.
С 11:00 до 18:00 обесточат дом № 5 по улице Советской.
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