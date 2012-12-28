Диспетчер дорожной организации заправила знакомых на 8,2 миллиона рублей

Было похищено 134 тысячи литров дизеля.

41-летняя жительница Лебедяни получила три года лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста за растрату более чем на 8,2 миллиона рублей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с октября 2023 года по февраль 2025 года диспетчер распоряжалась топливными картами областной дорожно-ремонтной организации как своими собственными: с их помощью её знакомые заправлялись по заниженной цене. Всего таким образом было похищено более чем 134 тысячи литров дизельного топлива. Причиненный организации ущерб превысил 8,2 миллиона рублей, при этом возместила женщина всего 3000 рублей. Но ущерб теперь всё же будет взыскан по решению суда — на часть дома и земельный участок женщины уже наложен арест.Вину диспетчер в суде признала лишь частично.