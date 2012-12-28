Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола

Нас ждёт яркий и насыщенный уикенд.

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В субботу, 10 октября, в Липецке от +15 до +17 градусов, а в воскресенье, 11 октября, ещё теплее – от +18 до +20 градусов. Уикенд пройдёт без существенных осадков, небольшой дождик окропить землю лишь в ночь между двумя выходными.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улицы Гидромеханизации, Силикатной, Усманской.









– ул. Катукова, 14.









Найти горючее на выходных – обеспечить возможность способ ездить на работу всю неделю. Увы, система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».













Кинопоказ





10 и 11 октября в 12:00 и в 15:00 в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) устроят кинопоказы фильма «Маша и медведи». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Антон Руже (6+).

Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козлёнка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочка объединяет силы с тремя медведями.





10 октября в 10:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. заводская, 9, корп. 2) начнётся двухчасовой авторский курс известного липецкого режиссёра Ивана Карпова «Как сделать спектакль из ничего» (16+).









Иван Карпов

13:00 – Вышивание крестиком на деревянной основе (6+).









11 октября в 13:00 в детской библиотеке «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв.47) на заседании клуба Клуб «33 поделки»: творим с любовью!» проведут мастер-класс по изготовлению открытки «Лучшему папе» (6+).





Будут делать подарок к грядущему дню отца, который празднуют 18 октября. Вместе с преподавателем дети придумают дизайн, подберут цвета и добавят трогательные детали. Вложат частичку сердца в подарок папе.









11 октября в 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) состоится благотворительный концерт липецкого музыканта Павла Харина (12+).













Все собранные средства будут направлены на помощь организатору и руководителю клуба авторской песни «Белая птица» Лунаре Шербакуновой, которая сейчас нуждается в лечении. Вход – оплата по сердцу и по возможностям.

11 октября в 12:00 в концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) покажут музыкальную сказку «Дети матушки Земли» (6+).









По произведению детской писательницы Сибилл фон Олферс (1881–1916) из Восточной Пруссии. Сказочная история о годичном цикле природы и о том, как растут растения. Малыши-корешочки спят зимой в объятиях Матушки Земли, а с приходом весны пробуждаются, надевают разноцветные наряды и выходят наружу — и оказываются цветами: маками, ландышами, незабудками. Дальше они живут летней жизнью, встречают осень, а потом снова готовятся к зиме.





11 октября в 18:30 – «Мастер и Маргарита». М. Булгаков (16+).









По произведениям В. Ольшанского. Комедия для семейного просмотра в двух действиях, убеждающая, что доброта спасёт мир.













11 октября в 18:00 в театре покажут мелодраму «Как боги» (16+).





11 октября в 11:00 и в 13:00 юных зрителей ждёт «Кошкин дом». С. Маршак (6+).









Спектакль "Кошкин дом", фото vk.ru/lgtk_48

Соперники резко усилились летом и во втором круге демонстрируют самую стабильную и результативную игру в лиге. В прошлом туре в гостях победили лидера «Волну» из Нижегородской области – 2:0. Вдобавок в их рядах выступает самый результативный форвард второго дивизиона Артур Максимчук (к слову, экс-игрок нашей команды), который в первом круге забил 15 голов на нижегородскую «Победу», а во втором – 10 голов в 11-ти матчах за «Сатурн». Прибавьте к этому и то, что оба завтрашних соперника идет вровень в турнирной таблице и имеют по 48 очков, поэтому матч будет сверхпринципиальным.









Артур Максимчук в 2026 году забил уже 25 голов. Фото ФК "Сатурн"



