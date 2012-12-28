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Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Общество
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37 минут назад
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Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Нас ждёт яркий и насыщенный уикенд.
Начинаем рубрику с музыкального номера, на этот раз – в исполнении ансамбля народного творчества «Раздолье» им. Заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Шелякина (руководитель Инна Лейба). На сцене ОЦКНТ танцовы исполнили композицию «Белолица–круглолица» под музыку Русского народного хора новолипецких металлургов им. Андрея Мистюкова.
Видео сняли Аркадий и Максим Свиридовы, Сергей Рыжков.
Осенняя теплынь
В субботу, 10 октября, в Липецке от +15 до +17 градусов, а в воскресенье, 11 октября, ещё теплее – от +18 до +20 градусов. Уикенд пройдёт без существенных осадков, небольшой дождик окропить землю лишь в ночь между двумя выходными.
Отключение воды
10 октября с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Астраханская, 1, 1/1, 1а, вл. 1, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23;
– ул. Архангельская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 20б, 22, 24, 26;
– ул. Силикатная, 18, 19, 19а, 20, 21;
– ул. Усманская, 8.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улицы Гидромеханизации, Силикатной, Усманской.
11 октября с 10:00 до конца ремонта осушат краны:
– ул. Октябрьская, 1, 3.
Отключение света
11 октября с 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. им. Генерала Меркулова, 43, 45, 45а, 49, 51, 51а, 55, 57;
– ул. Катукова, 14.
В этот же день с 12:00 до 18:00 пропадёт напряжение в сети:
– ул. Вермешева,7а.
Бензин
Найти горючее на выходных – обеспечить возможность способ ездить на работу всю неделю. Увы, системаgas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку. Зато она расскажет о ситуации в области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Начни субботу с игры
В 11:30 в детском культурно-просветительском центре «Жар Птица» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) начнётся «игровая суббота» (6+).
Клуб «Изумрудный город» приглашает поиграть в настолки. Предложат много игр. Например, участники могут познать трудности Великого шёлкового пути в игре «Мерв» или путешествовать по загадочным мирам, отгадывать слова и т.д. Обещают подобрать игру для каждого, включая новичков.
Кинопоказ
10 и 11 октября в 12:00 и в 15:00 в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) устроят кинопоказы фильма «Маша и медведи». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Антон Руже (6+).
Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козлёнка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочка объединяет силы с тремя медведями.
В ролях: Виталина Корниенко, Людмила Артемьева, Зоя Бербер.
Стать режиссёром
10 октября в 10:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. заводская, 9, корп. 2) начнётся двухчасовой авторский курс известного липецкого режиссёра Ивана Карпова «Как сделать спектакль из ничего» (16+).
Иван Карпов
Подойдёт начинающим режиссерам, тем, кто хочет постичь мастерство художественного руководства театром и просто творческим людям.
Мастер-классы
11 октября библиотека на Левом берегу (пр-т Мира, 5) устроит серию мастер-классов:
10:00 – Выжигание по дереву (6+)
11:00 – Книжная закладка из фетра (6+)
12:00 – Роспись гипсовых фигурок (6+)
13:00 – Вышивание крестиком на деревянной основе (6+).
Подарок ко Дню отца
11 октября в 13:00 в детской библиотеке «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв.47) на заседании клуба Клуб «33 поделки»: творим с любовью!» проведут мастер-класс по изготовлению открытки «Лучшему папе» (6+).
Будут делать подарок к грядущему дню отца, который празднуют 18 октября. Вместе с преподавателем дети придумают дизайн, подберут цвета и добавят трогательные детали. Вложат частичку сердца в подарок папе.
Для детей 7-12 лет. Участие в этом мастер-классе бесплатное.
Благотворительный концерт
11 октября в 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) состоится благотворительный концерт липецкого музыканта Павла Харина (12+).
Все собранные средства будут направлены на помощь организатору и руководителю клуба авторской песни «Белая птица» Лунаре Шербакуновой, которая сейчас нуждается в лечении. Вход – оплата по сердцу и по возможностям.
Дети матушки-землию Сибилл фон Олферс
11 октября в 12:00 в концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) покажут музыкальную сказку «Дети матушки Земли» (6+).
По произведению детской писательницы Сибилл фон Олферс (1881–1916) из Восточной Пруссии. Сказочная история о годичном цикле природы и о том, как растут растения. Малыши-корешочки спят зимой в объятиях Матушки Земли, а с приходом весны пробуждаются, надевают разноцветные наряды и выходят наружу — и оказываются цветами: маками, ландышами, незабудками. Дальше они живут летней жизнью, встречают осень, а потом снова готовятся к зиме.
МХАТ на Липецкой сцене
На XLII фестивале «Липецкие театральные встречи» на выходных будут выступать артисты Московского художественного театра им. М. Горького, художественным руководителем которого является Сергей Безруков.
10 октября в 18:30 – «Пигмалион». Б. Шоу (16+).
11 октября в 18:30 – «Мастер и Маргарита». М. Булгаков (16+).
Липецкие артисты
10 октября в 18:00 Липецкий драматической театр пл. К. Константиновой, 3) театр покажет комедию «Джек» (12+).
По произведениям В. Ольшанского. Комедия для семейного просмотра в двух действиях, убеждающая, что доброта спасёт мир.
11 октября в 18:00 в театре покажут мелодраму «Как боги» (16+).
По пьесе Юрия Полякова. Специалист по этикету Вера Николаевна и ее муж, дипломат в отставке, Леонид Иванович принимают в свою семью начинающего бизнесмена Артема Бударина, которого необходимо обучить хорошим манерам. Но уроки воспитания молодого человека влекут за собой ряд последствий, которые приходится распутывать всей семье Гаврюшкиных.
Театр кукол
10 октября в 11:00 и в 13:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Три поросёнка». С. Михалков (0+).
11 октября в 11:00 и в 13:00 юных зрителей ждёт «Кошкин дом». С. Маршак (6+).
Спектакль "Кошкин дом", фото vk.ru/lgtk_48
Футбол
11 октября в 14:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) липецкие футболисты примут «Сатурн» из Раменского (6+).
Соперники резко усилились летом и во втором круге демонстрируют самую стабильную и результативную игру в лиге. В прошлом туре в гостях победили лидера «Волну» из Нижегородской области – 2:0. Вдобавок в их рядах выступает самый результативный форвард второго дивизиона Артур Максимчук (к слову, экс-игрок нашей команды), который в первом круге забил 15 голов на нижегородскую «Победу», а во втором – 10 голов в 11-ти матчах за «Сатурн». Прибавьте к этому и то, что оба завтрашних соперника идет вровень в турнирной таблице и имеют по 48 очков, поэтому матч будет сверхпринципиальным.
Артур Максимчук в 2026 году забил уже 25 голов. Фото ФК "Сатурн"
Дорогие липчане! Выходные обещают быть насыщенным, главное – не переставать следить за событиями на GOROD48, который за долгие годы для многих жителей региона стал компасом в информационном мире. Вам не нужно тратить время на поиски: информация о происшествиях, решения органов власти и остальное уже собраны в одном месте. Ждём вас на электронных страницах 24/7 снова и снова. До встречи!
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