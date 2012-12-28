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Происшествия
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33 минуты назад
Подросток из Липецкой области обвиняется в приготовлении к теракту
По версии следствия, подросток собирался совершить его в Липецке.
«По данным следствия, в марте 2026 года подросток через мессенджер присоединился к сообществу, пропагандировавшему деятельность запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации. В дальнейшем он неоднократно вступал в переписку с куратором и высказывал намерения совершить преступление на территории города Липецка. Готовясь к совершению террористического акта, несовершеннолетний приобрёл необходимые средства маскировки и орудие совершения противоправного деяния, а также изучал соответствующие материалы», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
Подростка задержали при содействии ФСБ. Затем по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
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