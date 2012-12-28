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33 минуты назад

Подросток из Липецкой области обвиняется в приготовлении к теракту

По версии следствия, подросток собирался совершить его в Липецке.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении липецкого подростка, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

«По данным следствия, в марте 2026 года подросток через мессенджер присоединился к сообществу, пропагандировавшему деятельность запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации. В дальнейшем он неоднократно вступал в переписку с куратором и высказывал намерения совершить преступление на территории города Липецка. Готовясь к совершению террористического акта, несовершеннолетний приобрёл необходимые средства маскировки и орудие совершения противоправного деяния, а также изучал соответствующие материалы», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Подростка задержали при содействии ФСБ. Затем по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
приготовление к теракту
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