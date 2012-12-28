Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма

Подрядчик заново выгравирует на гранитных плитах имена более семи тысяч горожан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Управление главного смотрителя Липецка определилось с подрядчиком аукциона на реконструкцию отсека с 18-ю братскими могилами мемориального комплекса на площади Героев 1965 года постройки. При начальной цене контракта в 21 469 545 рублей торги выиграло столичное ООО «Дкарт», снизившее цену работ на 12,5%.К 15 декабря подрядчику предстоит демонтировать гранитные и мраморные плиты с более чем семью тысячами имен липчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, отремонтировать основание под монтаж на анкерные болты нового камня, на которые будут нанесены те же имена (все старые надписи будут сфотографированы). Кроме того, подрядчик должен демонтировать старое покрытие пешеходной зоны у стены памяти и создать новое.Так как времени на исполнение контракта немного и вестись работы будут в знаковом для липчан месте, с руководителем подрядной организации встретился глава города Роман Ченцов, который, как стало известно GOROD48, остался доволен состоявшимся диалогом.Компания «Дкарт» основана в 2016 году. К ее основным видам деятельности относятся резка, обработка и отделка камня, производство штукатурных работ, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, организация похорон и представление связанных с ними услуг. На счету организации — работа по 26 госконтрактам на общую сумму 69,8 млн рублей.