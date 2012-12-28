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Общество
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57 минут назад
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Липецкие спасатели распространили грозовое предупреждение
Гроза и ветер могут начаться в ближайшее время.
При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
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