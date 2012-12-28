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сегодня, 12:31
8

Суд рассмотрит иск на 172 млн рублей за ущерб рекам Дон и Воронеж

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о взыскании с сельхозпредприятия 172 млн рублей за утраченную рыбопродуктивность рек Дон и Воронеж.

Проверка природоохранной прокуратуры показала, что ООО «Москва на Дону» несколько месяцев незаконно забирало воду для производственных нужд, нарушая требования по сохранению водных биоресурсов. Территориальное управление Росрыболовства привлекло компанию к административной ответственности по ч. 1 и 2 ст. 8.48 КоАП РФ с штрафами 100 и 50 тыс. рублей соответственно.

Директору организации внесли представление, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура требует взыскать 172 млн рублей в качестве компенсации экологического ущерба. Иск находится на рассмотрении суда, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
иск
охрана природы
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Такса глубоководная.
19 минут назад
Нашли с кого можно взять. А то что реки все грязные. ???
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Гость2
сегодня, 12:54
Когда наши экологи ответят за чистку реки Воронеж от доброе до Сокольского моста.
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Фокс
6 минут назад
Никогда не ответят. Они уже чистили реку в районе Сокола, только грязь развели. Река за три года сново заросла.
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ЛТЗ
сегодня, 12:54
Подумаешь, воду качали. У нас годами очистные сооружения стимулируют рыбопродуктивность всех рек вокруг, нужно им доплатить за это.
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Липчанин
сегодня, 12:52
Ещё бы наших экологов осудили.за.формальное очистку реки Воронеж деньги взяли а работу не сделали наоборот весь берег перекопали а толку не какого превратили речку в болото особенно у Сокольского моста.
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Садовод
сегодня, 12:38
Рассмотрите ещё и как мусорный полигон в Стебаево уничтожает подземное озеро чистейшей питьевой воды!
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Р
сегодня, 12:37
По плану. А где прокуратура была до этого
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Пра
сегодня, 12:55
До этого это до чего? Или вы из разряда: не привлекли - плохо. привлекли - тоже плохо
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