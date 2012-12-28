Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Энергетики «Липецкэнерго» повышают надёжность электроснабжения в селе Сселки и посёлке Новоселкино
Общество
588
сегодня, 12:31
8
Суд рассмотрит иск на 172 млн рублей за ущерб рекам Дон и Воронеж
Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о взыскании с сельхозпредприятия 172 млн рублей за утраченную рыбопродуктивность рек Дон и Воронеж.
Директору организации внесли представление, нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Прокуратура требует взыскать 172 млн рублей в качестве компенсации экологического ущерба. Иск находится на рассмотрении суда, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
0
0
0
2
3
Комментарии (8)