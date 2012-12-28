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В Липецкой области дожди пройдут местами, температура снова растет
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Погода в Липецке
822
сегодня, 17:00
1

В Липецкой области дожди пройдут местами, температура снова растет

Возможны град и сильный ветер.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. 19 июля при грозе местами возможны порывы ветра до 15-20 м/сек, в отдельных районах выпадет град. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, слабый, 2-7 м/сек, днем западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем — от +25 до +30. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 17 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году — 7 градусов тепла. 

гроза
град
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Ох
5 минут назад
Хочу зиму, надоела жара, дышать не чем
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