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Общество
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59 минут назад
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Октябрь притворился маем
Затянувшееся бабье лето — в нашем фоторепортаже.
По словам синоптиков, такая погода со среднесуточной температурой в +13,5 градуса характерна для начала мая. Для начала же октября среднесуточная норма — около +7 градусов. Уже скоро майско-октябрьская жара пойдёт на спад, и мы решили зафиксировать затянувшееся бабье лето-2026 на фото.
Горожане, кстати, от такой осени в восторге.
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