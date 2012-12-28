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387
59 минут назад
2

Октябрь притворился маем

Затянувшееся бабье лето — в нашем фоторепортаже.

Два дня подряд в Липецке фиксируются температурные рекорды: вчера воздух в городе прогрелся до +23,4 градуса, а в пятницу — до +21. Побит рекорд для 12 октября 89-летней давности и повторён рекорд для 9 октября, относящийся к 2011 году.

По словам синоптиков, такая погода со среднесуточной температурой в +13,5 градуса характерна для начала мая. Для начала же октября среднесуточная норма — около +7 градусов. Уже скоро майско-октябрьская жара пойдёт на спад, и мы решили зафиксировать затянувшееся бабье лето-2026 на фото.

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Горожане, кстати, от такой осени в восторге.


бабье лето
температурный рекорд

Комментарии (5)

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Сначала новые
Дед
25 минут назад
Зато завтро отопление включат,а то деньги очень нужны.
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ГОСТЬ53
30 минут назад
Красивые фотографии. Красивый город Липецк! И осень пока что удалась!!!
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