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Общество
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38 минут назад
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Чемпионка мира Диана Сикстус: «Почему бокс – не женский вид? Бокс – это красиво»
Мы побеседовали с 17-летней девушкой из Лебедяни, которая переписала историю областного спорта.
Пожалуй, звезды складывались так, чтобы наша землячка не взошла на пьедестал почёта. Проблем перед стартом оказалось не меньше, чем в последующих боях на ринге. До последнего Диана находилась в подвешенном состоянии – поедет на соревнования или нет? После травмы возникла проблема с медицинским допуском, который в итоге был получен, но… в последний день перед стартом. Из-за этого спортсменка вместе с личным тренером и отцом Романом Сикстусом добивались до черногорской Будвы отдельно от всей сборной России. Проблемы не ходят по одной: в день вылета… сломался самолёт, пришлось пережить томительное ожидание в аэропорту. Словом, всё словно нарочно складывалось, чтобы Диана приехала в Черногорию не в лучшем состоянии. А тут ещё проблемы со сгонкой веса. Не секрет, что почти все представители единоборств перед стартами сбрасывают килограммы. Без этого никак – в другой весовой категории свой состав участников, поэтому от Сикстус требовалось или умереть или показывать на контрольном взвешивании не более 54 кг. А для этого уже в Черногории требовалось впахивать на тренировках, словно на сборах и не сбрасывать нагрузку. И выходить на ринг побеждать.
Жребий тоже не был особенно благосклонен к лебедянке – в первом же бою свёл с победительницей первенства мира-2023 из Аяжан Сыдык из Казахстана. Казалось, расклад не в нашу пользу, но мужественная в душе и милая на вид россиянка добилась победы. И пошло - Ферузу Шарипову из Узбекистана, Хенезис Орта-Асеведо из Венесуэлы и в финале Малоу Терези из Франции Диана победила по очкам. И поднялась на вершину!
- На пути к этому «золоту» я очень многое прошла, - рассказала GOROD48 сегодня, вернувшись в Россию, Диана. – Сначала нужно выдержать отбор на первенство мира, выиграть немало боёв, доказать, что ты достойна. Потом трудные сборы, подготовка к каждому поединку. Когда я выиграла, было не только приятно – самое главное, что с плеч словно бы свалилась гора забот.
- Самый сложный бой в Черногории?
- Полуфинал с девушкой из Венесуэлы. И соперница была хороша. И у меня уже заканчивались силы. Можно сказать, что победила на морально-волевых.
- В соцсетях было немало хейта в ваш адрес после этого боя. Писали, что судьи чуть ли не нарочно втащили Сикстус в финал, хотя бой она проиграла…
- На удивление финальный бой сложился гораздо спокойнее. Вы доминировали, уже после первого раунда четыре судьи из пяти отдавали вам предпочтение (в итоге судейские голоса так и распределились – 4:1 в пользу Сикстус, прим.). И вообще не очень эмоционально было на ринге – вы словно выполняли работу. Я ожидал большего накала, ведь весной этого года на других соревнованиях в той же Будве француженка Терези вас победила.
- Я бы не сказала, что она тогда выиграла. Судьи приняли странноватое решение. Но мне было проще боксировать с ней второй раз: тренеры разобрали все ошибки, проанализировали сильные и слабые стороны француженки – мне оставалось выйти и, как вы сказали, выполнить свою работу (улыбается). Помогло и то, что на подготовку к финалу оставались два дня – было время восстановить силы.
- Кому посвятите победу?
- Семье и стране! Семья – это мама, папа, брат с сестрой, мои бабушки, дедушки. А ещё посвящаю победу моей команде и всем, кто за меня болел?
- Каковы дальнейшие планы?
- Отпуск! Первым делом – отпуск!
- А потом?
- Следующие соревнования, бои. Я уже говорила ранее, что моя жизненная цель – «золото» Олимпийских Игр, но до этого ещё так далеко! Нужно ещё много пахать на тренировках и выигрывать бои. Выигрывать и пахать…
- Говорят, бокс – не женское дело.
- Чушь! Почему не женское. Бокс – это в первую очередь красиво. Поэтому очень по-женски. Бокс – это круто!
- А не боитесь, что вам нос сломают или нанесут какой-либо другой урон симпатичному личику?
- Мой нос и без бокса был повреждён (смеется). А на соревнованиях ничего такого не было. Всё это стереотипы: у нас и перчатки специальные, которые снижают риск травмы, и защищаться учат. Напротив, бокс может иногда спасти красоту (смеется).
- Ваша соперница по финалу Терези похожа на коренастого мужичка. Вы, напротив – женственная и милая. Но не боитесь, что большой спорт сделает вас похожей на противоположный пол?
- У каждого своя конституция, своё телосложение. Наверное, француженка от природы такая и спорт здесь ни причём.
- Вы ведь ещё учитесь…
- Да в лебедянском педагогическом колледже. Готовлюсь стать преподавателем физкультуры….
- Подготовка к первенству мира забирала всё ваше время и было наверняка не до учёбы. Там наверное теперь миллион «хвостов»…
- Больше, чем миллион (смеётся). Но ничего – возьмусь за ум и всё сдам. Справлюсь.
- Любимые предметы кроме физкультуры есть?
- Нравится литература.
- Каково это тренироваться под руководством собственного отца? Ведь тренер должен быть суровым…
- В спортзале он – тренер, а дома – папа. Он меня тренирует почти с пелёнок, поэтому мы научились разделять работу и семью.
- Ваши брат и сестра тоже тренируются у папы?
- Да, братцу 11 лет, сестрёнке 15. Они тоже занимаются боксом.
- В семье случаются и разногласия. Бокс помогает их урегулировать с младшими родственниками?
- Ну как помогает.… Бьют меня, вот и всё (хохочет). На самом деле мы отлично уживаемся.
- А молодой человек у вас уже есть? Или все парни боятся?
- Молодого человека нет. Да и не до него пока. Бокс забирает почти всё время.
Роман СИКСТУС: «Пока переезжать из Лебедяни не планируем»
Отца Диана Романа Сикстуса можно назвать уникальным тренером: подготовить чемпионку мира в райцентре – это почти подвиг. Роман рассказал, что предложения из крупных городов о переезде Диане периодически поступают. Недавно звали в Уфу. Но пока отец и дочь не планируют покидать Лебедянь.
- На самом деле не так важно, где готовить, важно – как. Тренировочный процесс он везде одинаковый. Если я пойму, что дочка упёрлась в какой-то потолок, то возможно и сменим прописку, но не сейчас. В Лебедяни тоже созданы для нас условия – отремонтировали зал, правда, приходится делить время с другими тренерами, нам бы хотелось побольше. Но, может, и новые залы построят. Цели у нас самые высокие, хотя загадывать что-либо сложно. Конечно, хотелось бы попробовать воспитать медалистку Олимпийских Игр именно в Лебедяни. Почему нет?!
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