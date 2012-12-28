Чемпионка мира Диана Сикстус: «Почему бокс – не женский вид? Бокс – это красиво»

Мы побеседовали с 17-летней девушкой из Лебедяни, которая переписала историю областного спорта.

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- На пути к этому «золоту» я очень многое прошла, - рассказала GOROD48 сегодня, вернувшись в Россию, Диана. – Сначала нужно выдержать отбор на первенство мира, выиграть немало боёв, доказать, что ты достойна. Потом трудные сборы, подготовка к каждому поединку. Когда я выиграла, было не только приятно – самое главное, что с плеч словно бы свалилась гора забот.





- Самый сложный бой в Черногории?





- Полуфинал с девушкой из Венесуэлы. И соперница была хороша. И у меня уже заканчивались силы. Можно сказать, что победила на морально-волевых.





- В соцсетях было немало хейта в ваш адрес после этого боя. Писали, что судьи чуть ли не нарочно втащили Сикстус в финал, хотя бой она проиграла…









- На удивление финальный бой сложился гораздо спокойнее. Вы доминировали, уже после первого раунда четыре судьи из пяти отдавали вам предпочтение (в итоге судейские голоса так и распределились – 4:1 в пользу Сикстус, прим.). И вообще не очень эмоционально было на ринге – вы словно выполняли работу. Я ожидал большего накала, ведь весной этого года на других соревнованиях в той же Будве француженка Терези вас победила.





- Я бы не сказала, что она тогда выиграла. Судьи приняли странноватое решение. Но мне было проще боксировать с ней второй раз: тренеры разобрали все ошибки, проанализировали сильные и слабые стороны француженки – мне оставалось выйти и, как вы сказали, выполнить свою работу (улыбается). Помогло и то, что на подготовку к финалу оставались два дня – было время восстановить силы.





- Кому посвятите победу?





- Семье и стране! Семья – это мама, папа, брат с сестрой, мои бабушки, дедушки. А ещё посвящаю победу моей команде и всем, кто за меня болел?





- Каковы дальнейшие планы?





- Отпуск! Первым делом – отпуск!





- А потом?





- Следующие соревнования, бои. Я уже говорила ранее, что моя жизненная цель – «золото» Олимпийских Игр, но до этого ещё так далеко! Нужно ещё много пахать на тренировках и выигрывать бои. Выигрывать и пахать…





- Говорят, бокс – не женское дело.





- Чушь! Почему не женское. Бокс – это в первую очередь красиво. Поэтому очень по-женски. Бокс – это круто!





- А не боитесь, что вам нос сломают или нанесут какой-либо другой урон симпатичному личику?





- Мой нос и без бокса был повреждён (смеется). А на соревнованиях ничего такого не было. Всё это стереотипы: у нас и перчатки специальные, которые снижают риск травмы, и защищаться учат. Напротив, бокс может иногда спасти красоту (смеется).





- Ваша соперница по финалу Терези похожа на коренастого мужичка. Вы, напротив – женственная и милая. Но не боитесь, что большой спорт сделает вас похожей на противоположный пол?





- У каждого своя конституция, своё телосложение. Наверное, француженка от природы такая и спорт здесь ни причём.





- Вы ведь ещё учитесь…





- Да в лебедянском педагогическом колледже. Готовлюсь стать преподавателем физкультуры….





- Подготовка к первенству мира забирала всё ваше время и было наверняка не до учёбы. Там наверное теперь миллион «хвостов»…





- Больше, чем миллион (смеётся). Но ничего – возьмусь за ум и всё сдам. Справлюсь.







- Любимые предметы кроме физкультуры есть?





- Нравится литература.





- Каково это тренироваться под руководством собственного отца? Ведь тренер должен быть суровым…





- В спортзале он – тренер, а дома – папа. Он меня тренирует почти с пелёнок, поэтому мы научились разделять работу и семью.





- Ваши брат и сестра тоже тренируются у папы?





- Да, братцу 11 лет, сестрёнке 15. Они тоже занимаются боксом.





- В семье случаются и разногласия. Бокс помогает их урегулировать с младшими родственниками?





- Ну как помогает.… Бьют меня, вот и всё (хохочет). На самом деле мы отлично уживаемся.





- А молодой человек у вас уже есть? Или все парни боятся?





- Молодого человека нет. Да и не до него пока. Бокс забирает почти всё время.

- На самом деле не так важно, где готовить, важно – как. Тренировочный процесс он везде одинаковый. Если я пойму, что дочка упёрлась в какой-то потолок, то возможно и сменим прописку, но не сейчас. В Лебедяни тоже созданы для нас условия – отремонтировали зал, правда, приходится делить время с другими тренерами, нам бы хотелось побольше. Но, может, и новые залы построят. Цели у нас самые высокие, хотя загадывать что-либо сложно. Конечно, хотелось бы попробовать воспитать медалистку Олимпийских Игр именно в Лебедяни. Почему нет?!





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