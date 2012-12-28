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Чемпионка мира Диана Сикстус: «Почему бокс – не женский вид? Бокс – это красиво»
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38 минут назад
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Чемпионка мира Диана Сикстус: «Почему бокс – не женский вид? Бокс – это красиво»

Мы побеседовали с 17-летней девушкой из Лебедяни, которая переписала историю областного спорта.

Диана Сикстус из Лебедяни стала первой в истории Липецкой области победительницей первенства мира по боксу среди девушек до 18 лет.

Пожалуй, звезды складывались так, чтобы наша землячка не взошла на пьедестал почёта. Проблем перед стартом оказалось не меньше, чем в последующих боях на ринге. До последнего Диана находилась в подвешенном состоянии – поедет на соревнования или нет? После травмы возникла проблема с медицинским допуском, который в итоге был получен, но… в последний день перед стартом. Из-за этого спортсменка вместе с личным тренером и отцом Романом Сикстусом добивались до черногорской Будвы отдельно от всей сборной России. Проблемы не ходят по одной: в день вылета… сломался самолёт, пришлось пережить томительное ожидание в аэропорту. Словом, всё словно нарочно складывалось, чтобы Диана приехала в Черногорию не в лучшем состоянии. А тут ещё проблемы со сгонкой веса. Не секрет, что почти все представители единоборств перед стартами сбрасывают килограммы. Без этого никак – в другой весовой категории свой состав участников, поэтому от Сикстус требовалось или умереть или показывать на контрольном взвешивании не более 54 кг. А для этого уже в Черногории требовалось впахивать на тренировках, словно на сборах и не сбрасывать нагрузку. И выходить на ринг побеждать.

Жребий тоже не был особенно благосклонен к лебедянке – в первом же бою свёл с победительницей первенства мира-2023 из Аяжан Сыдык из Казахстана. Казалось, расклад не в нашу пользу, но мужественная в душе и милая на вид россиянка добилась победы. И пошло - Ферузу Шарипову из Узбекистана, Хенезис Орта-Асеведо из Венесуэлы и в финале Малоу Терези из Франции Диана победила по очкам. И поднялась на вершину!

- На пути к этому «золоту» я очень многое прошла, - рассказала GOROD48 сегодня, вернувшись в Россию, Диана. – Сначала нужно выдержать отбор на первенство мира, выиграть немало боёв, доказать, что ты достойна. Потом трудные сборы, подготовка к каждому поединку. Когда я выиграла, было не только приятно – самое главное, что с плеч словно бы свалилась гора забот.

- Самый сложный бой в Черногории?

- Полуфинал с девушкой из Венесуэлы. И соперница была хороша. И у меня уже заканчивались силы. Можно сказать, что победила на морально-волевых.

- В соцсетях было немало хейта в ваш адрес после этого боя. Писали, что судьи чуть ли не нарочно втащили Сикстус в финал, хотя бой она проиграла…

- Хейт будет всегда. Постоянно найдутся люди, которые будут тобой недовольны и станут говорить подобное. Не обращаю внимания.

- На удивление финальный бой сложился гораздо спокойнее. Вы доминировали, уже после первого раунда четыре судьи из пяти отдавали вам предпочтение (в итоге судейские голоса так и распределились – 4:1 в пользу Сикстус, прим.). И вообще не очень эмоционально было на ринге – вы словно выполняли работу. Я ожидал большего накала, ведь весной этого года на других соревнованиях в той же Будве француженка Терези вас победила.

- Я бы не сказала, что она тогда выиграла. Судьи приняли странноватое решение. Но мне было проще боксировать с ней второй раз: тренеры разобрали все ошибки, проанализировали сильные и слабые стороны француженки – мне оставалось выйти и, как вы сказали, выполнить свою работу (улыбается). Помогло и то, что на подготовку к финалу оставались два дня – было время восстановить силы.

- Кому посвятите победу?

- Семье и стране! Семья – это мама, папа, брат с сестрой, мои бабушки, дедушки. А ещё посвящаю победу моей команде и всем, кто за меня болел?

- Каковы дальнейшие планы?

- Отпуск! Первым делом – отпуск!

- А потом?

- Следующие соревнования, бои. Я уже говорила ранее, что моя жизненная цель – «золото» Олимпийских Игр, но до этого ещё так далеко! Нужно ещё много пахать на тренировках и выигрывать бои. Выигрывать и пахать…

- Говорят, бокс – не женское дело.

- Чушь! Почему не женское. Бокс – это в первую очередь красиво. Поэтому очень по-женски. Бокс – это круто!

- А не боитесь, что вам нос сломают или нанесут какой-либо другой урон симпатичному личику?

- Мой нос и без бокса был повреждён (смеется). А на соревнованиях ничего такого не было. Всё это стереотипы: у нас и перчатки специальные, которые снижают риск травмы, и защищаться учат. Напротив, бокс может иногда спасти красоту (смеется).

- Ваша соперница по финалу Терези похожа на коренастого мужичка. Вы, напротив – женственная и милая. Но не боитесь, что большой спорт сделает вас похожей на противоположный пол?

- У каждого своя конституция, своё телосложение. Наверное, француженка от природы такая и спорт здесь ни причём.

- Вы ведь ещё учитесь…

- Да в лебедянском педагогическом колледже. Готовлюсь стать преподавателем физкультуры….

- Подготовка к первенству мира забирала всё ваше время и было наверняка не до учёбы. Там наверное теперь миллион «хвостов»…

- Больше, чем миллион (смеётся). Но ничего – возьмусь за ум и всё сдам. Справлюсь.

- Любимые предметы кроме физкультуры есть?

- Нравится литература.

- Каково это тренироваться под руководством собственного отца? Ведь тренер должен быть суровым…

- В спортзале он – тренер, а дома – папа. Он меня тренирует почти с пелёнок, поэтому мы научились разделять работу и семью.

- Ваши брат и сестра тоже тренируются у папы?

- Да, братцу 11 лет, сестрёнке 15. Они тоже занимаются боксом.

- В семье случаются и разногласия. Бокс помогает их урегулировать с младшими родственниками?

- Ну как помогает.… Бьют меня, вот и всё (хохочет). На самом деле мы отлично уживаемся.

- А молодой человек у вас уже есть? Или все парни боятся?

- Молодого человека нет. Да и не до него пока. Бокс забирает почти всё время.

Роман СИКСТУС: «Пока переезжать из Лебедяни не планируем»

Отца Диана Романа Сикстуса можно назвать уникальным тренером: подготовить чемпионку мира в райцентре – это почти подвиг. Роман рассказал, что предложения из крупных городов о переезде Диане периодически поступают. Недавно звали в Уфу. Но пока отец и дочь не планируют покидать Лебедянь.

- На самом деле не так важно, где готовить, важно – как. Тренировочный процесс он везде одинаковый. Если я пойму, что дочка упёрлась в какой-то потолок, то возможно и сменим прописку, но не сейчас. В Лебедяни тоже созданы для нас условия – отремонтировали зал, правда, приходится делить время с другими тренерами, нам бы хотелось побольше. Но, может, и новые залы построят. Цели у нас самые высокие, хотя загадывать что-либо сложно. Конечно, хотелось бы попробовать воспитать медалистку Олимпийских Игр именно в Лебедяни. Почему нет?!


Бокс
Диана Сикстус
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Нет грамотам
7 минут назад
Дайте ей квартиру, поддержите за заслуги. Слабо?
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Бабушка
16 минут назад
Бокс - красиво??!!!!
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