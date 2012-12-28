В Липецкой области небольшие дожди и до +20

Циклон с юга несет с собой дождливую погоду.

14 сентября Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, местами пройдет небольшой дождь. 15 и 16 сентября повсеместно под влиянием южного циклона пройдут дожди.Среднесуточные температуры составят 12-13 градусов тепла, что около климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер ночью переменный, 2-7 м/сек, днем северный, 7-12 м/сек.Температура ночью будет от +7 до +12, днем от +15 до +20.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.