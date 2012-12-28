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Погода в Липецке
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5 минут назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +20
Циклон с юга несет с собой дождливую погоду.
Среднесуточные температуры составят 12-13 градусов тепла, что около климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер ночью переменный, 2-7 м/сек, днем северный, 7-12 м/сек.
Температура ночью будет от +7 до +12, днем от +15 до +20.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.
День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.
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